Carmen Linares y la antología que revolucionó el flamenco: un legado vivo

Treinta años después de su publicación, 'Carmen Linares. Antología. La mujer en el cante' sigue siendo un referente en el flamenco, destacando el papel de las mujeres en este arte. La obra, pionera en su enfoque, fue un punto de inflexión en la carrera de Carmen Linares y un modelo para las nuevas generaciones.

La palabra ' Antología ' marcó una época en el flamenco, definiendo un sello de distinción y calidad. Algunas antología s nacieron con un carácter didáctico, mientras que otras, sin perder esta esencia, se adornaban con un toque dogmático e incluso excluyente.

La falta de una antología podía significar la pérdida de prestigio para un sello discográfico o un artista. Todo comenzó con la legendaria 'Antología del Cante Flamenco' de Hispavox, que no recibió ese nombre hasta su publicación en España en 1958.

Grabada en 1953 por la discográfica francesa Ducretet-Thomson, se lanzó en París en 1954 con un contenido excepcional, que incluía a grandes figuras como Perico el del Lunar, Pepe de la Matrona, Rafael Romero, Bernardo el de los Lobitos, Antonio el Chaqueta, Pericón de Cádiz, Jacinto Almadén y Jarrito, entre otros.

Otras antologías destacadas surgieron en los años siguientes, como 'Una historia del cante flamenco' de Manolo Caracol en 1958, 'Memorias antológicas del cante flamenco' de Pepe Marchena en 1963, la 'Antología del cante flamenco y cante gitano' dirigida por Antonio Mairena en 1965, el 'Archivo del cante flamenco' de José Manuel Caballero Bonald en 1968 y la 'Selección antológica del cante flamenco' de Fosforito y Paco de Lucía entre 1968 y 1974. Sin embargo, faltaba una antología esencial: una que destacara el papel de la mujer en el flamenco.

Fue el crítico Ángel Álvarez Caballero quien señaló esta carencia, proponiendo a Carmen Linares como la artista ideal para liderar el proyecto. Treinta años después de su publicación, 'Carmen Linares. Antología. La mujer en el cante' sigue siendo un referente, un clásico vivo y modelo para las nuevas generaciones.

Carmen Linares, que ya había grabado numerosas obras, considera que esta antología fue un punto de inflexión en su carrera.

'Me colocó en un lugar de privilegio', explica. La obra recorre diversos estilos y es pionera al incluir cantes creados por mujeres a lo largo de la historia, interpretados desde la perspectiva de una cantaora joven con su propia identidad. El proyecto estuvo a punto de fracasar cuando el sello discográfico PolyGram lo archivó durante ocho años.

Sin embargo, Carmen Linares logró revivirlo gracias a un cambio en la dirección del sello, que finalmente le brindó el apoyo necesario.

'Fue un trabajo laborioso y complejo. Tardamos un año en grabarla, pero valió la pena', recuerda. La antología contó con la colaboración de destacados músicos como Perico el del Lunar, Paco Cepero, Juan y Pepe Habichuela, Moraíto, Enrique de Melchor, Vicente Amigo, Manolo Franco, Riqueni, Tomatito, José Antonio Rodríguez y Paco y Miguel Ángel Cortés





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