La candidata socialista Carmela Silva ha denunciado agresiones verbales en la casa de su hijo en Vigo. El PSOE y el PP condenan los ataques machistas y homófobos ante las elecciones.

La candidata socialista Carmela Silva al Senado ha denunciado públicamente la aparición de pintadas con insultos ofensivos en la vivienda donde reside su hijo en la ciudad de Vigo. A través de sus cuentas en redes sociales, la política gallega ha hecho llegar su rechazo a estos ataques, atribuyéndolos directamente a la derecha y la ultraderecha política, mientras reafirmaba que tales acciones no lograrán silenciar su actividad pública ni amordazar sus posturas ideológicas.

Detalles del ataque y condena de Pedro Sánchez

La imagen compartida por la candidata mostraba grafitis injuriosos en la fachada del edificio, acompañados de un mensaje textual en el que Silva aseguraba que no tenía miedo a la intimidación y que la gente que camina apestando la tierra no la detendría. El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, fue el primero en responder con una solidaridad explícita, defendiendo la buena educación y la práctica política frente al odio, y asegurando que la fuerza de la ciudadanía no permitirá que estos grupos fascistas impongan sus criterios ni amedrenten a los demócratas.

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Posiciones del PPdeG y el PSdeG sobre la violencia de género

Rebeca Torró y el Partido Popular Gallego (PPdeG) han expresado su firme rechazo a esta forma de agresión, calificándola como inaceptable en una sociedad democrática que debe proteger la convivencia y la dignidad de todas las personas, independientemente de su color político. Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, ha trasladado su respaldo inmediato a Carmela Silva, poniendo el foco principal en el componente machista y homófobo de los insultos, argumentando que atacar la intimidad de una familia a una semana de los comicios representa una línea roja que ninguna formación política debería cruzar.

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Impacto en la campaña electoral y próximos pasos

Ante la gravedad de la situación, Ana Pontón, líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha lamentado que las mujeres que participan en la política continúen soportando este tipo de situaciones de desprecio y violencia verbal, destacando que la divulgación de información personal sobre el domicilio familiar nunca es inocente y siempre constituye un riesgo para la seguridad. Carmela Silva ha aprovechado este momento de condena generalizada para reafirmar su compromiso político y lanzar un llamamiento directo al voto socialista, instando a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones para frenar estos comportamientos y proteger la convivencia social frente a la intolerancia.