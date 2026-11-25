Carlos Soria, de 86 años, comparte su rutina de ejercicio, fuerza y alimentación para mantenerse activo. Descubre cómo la constancia y la montaña definen su vida.

Carlos Soria ha demostrado que la edad cronológica no constituye una barrera insalvable para el logro deportivo ni para la vitalidad. A sus 86 años de edad, este alpinista mantiene una rutina rigurosa de entrenamiento y convence al mundo de que la jubilación no implica el fin de la actividad física. Su estilo de vida combina la exploración de la montaña con una disciplina estricta que prioriza la salud muscular y el bienestar mental.

Disciplina Física y Fortalecimiento Muscular

El método de Carlos Soria se basa en la ejecución diaria de ejercicio físico variado y específico para preservar la movilidad. Realiza caminatas por la montaña, utiliza cambios de ritmo y practica ciclismo con rodillo como parte de su preparación cardiovascular habitual. Dedica al menos dos horas semanales exclusivamente al trabajo de fuerza, una pieza clave en su estrategia para evitar la sarcopenia.

Also read EY Abogados ficha a Carlos Camo como socio responsable de Aragón

En sus sesiones de musculación, Carlos Soria emplea pesas, realiza sentadillas y trabaja con bandas elásticas para aumentar la resistencia. También incorpora ejercicios de equilibrio, como mantenerse sobre una sola pierna, y utiliza presas simuladas para entrenar habilidades propias de la escalada. Esta adaptación del entrenamiento le permite seguir activo a pesar de haber recibido una prótesis de rodilla, una intervención que ha requerido el uso de bastones en las bajadas.

La adaptación de su cuerpo es fundamental para su longevidad, y él ha aprendido a escuchar las señales de su organismo. El alpinista utiliza bastones especialmente en los descensos para reducir el impacto articular y ha modificado sus técnicas para asegurar su seguridad. Esta precaución no detiene su avance, sino que permite que la práctica deportiva sea sostenible en el tiempo sin comprometer su integridad física.

Advertisement

Nutrición Consciente y Conexión Natural

La alimentación de Carlos Soria rechaza las estrategias sofisticadas y se centra en la variedad y los nutrientes esenciales. Su dieta incluye frutas, legumbres, pescado, carne y pollo, platos que alternan con frecuencia para garantizar una ingesta equilibrada. Los platos de cuchera son sus favoritos, y ha notado que el consumo de pescado ha ido ganando terreno al de la carne en sus comidas diarias.

El mantenimiento de la masa muscular es una prioridad nutricional, por lo que presta especial atención a la ingesta de proteínas. Su desayuno habitual combina proteína en polvo, avena, café y leche, proporcionando la energía necesaria para iniciar la jornada. Esta estructura dietética sencilla pero efectiva complementa su alto nivel de actividad física y apoya su recuperación muscular.

La naturaleza constituye otro pilar indispensable en la filosofía de Carlos Soria. Salir al exterior todos los días es una rutina inquebrantable que le permite disfrutar del entorno natural y de la vida en comunidad. Su proximidad a la montaña y sus relaciones con la gente del pueblo enriquecen su experiencia vital y contribuyen a su sensación de bienestar general.

Experiencia Alpina y Mentalidad Resiliente

Carlos Soria descubrió la Sierra de Guadarrama durante su adolescencia, un encuentro que definió el curso de su vida posterior. Desde entonces, no ha dejado de explorar estos paisajes, ascendiendo doce de los catorce ochomiles existentes en el mundo. Algunos de sus desafíos más significativos ocurrieron en momentos en que la mayoría de los alpinistas ya habían abandonado las expediciones de alta montaña.

Advertisement

Para Carlos Soria, envejecer con calidad de vida implica fundamentalmente mantener un buen humor y estar satisfecho con el entorno. Su consejo para quienes consideran que los sesenta o setenta años son demasiado tarde para iniciar el deporte es directo y basado en su propia experiencia. No entrena para demostrar juventud, sino porque ese es el modo en que elige vivir plenamente su existencia.

Sus metas actuales incluyen regresar a la bicicleta de montaña y seguir perfeccionando su equilibrio físico. Carlos Soria sigue aplicando la misma filosofía que lo ha llevado a la cumbre de las montañas más altas: constancia, orden y disfrute del proceso. Su vida es un testimonio de que la actividad física y una actitud positiva son las mejores herramientas para un envejecimiento saludable y digno.