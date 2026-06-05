Carlos Sainz reafirma su compromiso con Williams y su sueño de ganar el Mundial

El piloto español Carlos Sainz asegura que su objetivo es llevar a Williams a la cima, aunque sabe que las victorias no llegarán hasta al menos 2028. En una entrevista, destacó su confianza en el proyecto y su deseo de liderar la recuperación del equipo.

Carlos Sainz se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la escudería Williams en la Fórmula 1 . Desde su llegada, el piloto español ha mostrado un compromiso inquebrantable con el equipo, incluso en los momentos más difíciles.

En una reciente entrevista, Sainz habló sobre sus aspiraciones y el futuro de la escudería, dejando claras sus intenciones de devolver a Williams a la cima del automovilismo mundial. El piloto madrileño recordó que cuando fichó por Williams era consciente de que los resultados no llegarían de inmediato.

"Sabía que no iba a haber victorias al menos hasta 2028, 2029 o 2030", afirmó Sainz, mostrando una visión realista pero esperanzadora. A pesar de los desafíos, el español se siente el indicado para liderar el proyecto: "Estoy comprometido a intentar ayudar al equipo a salir de este bache y recuperarnos".

Sus palabras reflejan la confianza que tiene en el trabajo que se está realizando en la fábrica de Grove, donde los avances técnicos y la planificación a largo plazo son clave. Actualmente, Williams atraviesa un momento complicado en la clasificación, pero Sainz mantiene la moral alta.

"Mi sueño sigue siendo ganar el Mundial con Williams", declaró con firmeza. El equipo británico ha logrado hitos históricos bajo su dirección, incluyendo la mejor marca de los de Grove en toda su trayectoria en la Fórmula 1, aunque el camino hacia el campeonato es largo. Sainz enfatizó que el objetivo inmediato es mejorar los resultados durante el verano y seguir construyendo las bases para el futuro.

"Ganar con Williams es mi plan ideal", sentenció, dejando claro que no piensa rendirse. La trayectoria de Sainz en Williams ha estado llena de altibajos, pero su determinación no flaquea. El piloto ha sabido ganarse el respeto del equipo y de los aficionados, convirtiéndose en un líder natural dentro y fuera de la pista. Con los ojos puestos en 2028, 2029 o incluso 2030, Sainz trabaja incansablemente para hacer realidad su sueño.

"Cuando llegué a Williams, hablamos de un proyecto a largo plazo. Y aquí sigo, firme en mi convicción", concluyó. La afición española y los seguidores de Williams esperan con ansias ver los frutos de este ambicioso plan que, según Sainz, devolverá al equipo a los primeros puestos





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