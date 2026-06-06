Carlos Sánchez, el candidato de la izquierda moderada que busca la presidencia del Perú

El psicólogo Pedro Castillo, quien se convirtió en presidente del Perú en 2021, fue condenado a once años de prisión por un supuesto 'autogolpe fallido' en diciembre de 2022. Su candidatura fue apoyada por el candidato de izquierda moderada, Carlos Sánchez, quien ha moderado su discurso para la segunda vuelta electoral en la que se enfrenta a Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori. Sánchez, quien se define como de 'izquierda provinciana', promete devolver la libertad al Perú tan pronto como llegue al poder. En una entrevista exclusiva con Público, Sánchez habla sobre su candidatura y las preocupaciones sobre la limpieza de las elecciones.

El psicólogo Pedro Castillo, quien se convirtió en presidente del Perú en 2021, fue condenado a once años de prisión por un supuesto 'autogolpe fallido' en diciembre de 2022.

Su candidatura fue apoyada por el candidato de izquierda moderada, Carlos Sánchez, quien ha moderado su discurso para la segunda vuelta electoral en la que se enfrenta a Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori. Sánchez, quien se define como de 'izquierda provinciana', promete devolver la libertad al Perú tan pronto como llegue al poder. En una entrevista exclusiva con Público, Sánchez habla sobre su candidatura y las preocupaciones sobre la limpieza de las elecciones





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