Carlos III pronuncia un discurso histórico en el Congreso de EE.UU. y refuerza los lazos con Washington

El rey Carlos III de Gran Bretaña hizo un llamado a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en un discurso histórico ante el Congreso de EE.UU., destacando la importancia de la alianza transatlántica y la defensa de Ucrania. La visita de Estado incluyó una cena de gala en la Casa Blanca y encuentros con el presidente Trump.

En un discurso histórico ante el Congreso de los Estados Unidos, el rey Carlos III de Gran Bretaña hizo un llamado a la reconciliación entre su país y Estados Unidos, en un momento de tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración Trump.

El monarca destacó que ambos países comparten una historia de reconciliación, renovación y una asociación extraordinaria, recordando momentos clave como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la guerra de Afganistán. Subrayó que esa misma determinación es necesaria para la defensa de Ucrania y su pueblo, con el fin de lograr una paz justa y duradera.

Además, Carlos III defendió la importancia de la OTAN, destacando su compromiso con la defensa mutua y la protección de Norteamérica y Europa frente a adversarios comunes. Recordó que la Alianza Atlántica invocó por primera vez su Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, un hecho que reforzó la unión entre ambos países. Este discurso es histórico, ya que es el primero que un monarca británico pronuncia en el Senado de EE.

UU. desde el de Isabel II en 1991. La segunda jornada de la visita de Estado de Carlos III y Camila concluyó con una cena de Estado en la Casa Blanca, organizada por la primera dama Melania Trump, donde se sirvió un menú de alta cocina y una selección de vinos estadounidenses, acompañada de un programa musical y decoración floral primaveral.

El presidente Donald Trump recibió al monarca en la Casa Blanca y, tras elogiar su discurso, bromeó diciendo que se sentía celoso. Dio un discurso magnífico. Me dio mucha envidia, dijo Trump. Tras las fotografías oficiales, ambos mantuvieron una breve conversación antes de entrar a la Casa Blanca, en una jornada marcada por actos que reforzaron los lazos entre Washington y Londres.

La visita de Estado también incluyó una serie de eventos culturales y diplomáticos que destacaron la colaboración entre ambos países en temas de seguridad, comercio y cultura. El rey Carlos III aprovechó la ocasión para reafirmar el compromiso de Gran Bretaña con la alianza transatlántica y la importancia de mantener una relación sólida entre ambas naciones en un contexto geopolítico complejo.

La cena de Estado fue un evento de gran pompa, con la presencia de altos funcionarios de ambos países, así como personalidades del mundo del arte y la cultura. La decoración, inspirada en la primavera, y la música en vivo de agrupaciones militares crearon un ambiente de elegancia y solemnidad. El discurso del monarca y los eventos posteriores fueron ampliamente cubiertos por los medios de comunicación internacionales, destacando la importancia de esta visita en un momento de incertidumbre política global.

La relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña ha sido históricamente fuerte, y esta visita de Estado busca reafirmar ese vínculo en medio de desafíos como la guerra en Ucrania, las tensiones comerciales y la evolución de la OTAN. El rey Carlos III y la reina Camila también tuvieron la oportunidad de interactuar con miembros del Congreso y otros líderes políticos, reforzando los lazos personales y diplomáticos entre ambos países





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