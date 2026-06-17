Carlos Herrera: 'Es difícil reconocer al que presumía de su desinterés por el dinero' sobre Zapatero's jewels

El expresidente del Gobierno, Carlos Herrera, expresses his opinion on the jewels found in the safe of former Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero, who is being investigated for the Plus Ultra rescue and the origin of the jewels. Herrera questions the origin of the jewels and the political connections that may have influenced the decision.

Carlos Herrera dice lo que muchos piensan sobre las joyas de Zapatero: 'Es difícil reconocer al que presumía de su desinterés por el dinero' El expresidente del Gobierno declara este miércoles 17 de junio ante el juez como investigado por el rescate de Plus Ultra y por el origen de las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho para facilitar la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea con capital venezolano en marzo de 2021 y que, a cambio, habría recibido hasta dos millones de euros.

En el auto de imputación del 19 de mayo, el magistrado expone que el político pudo poner 'sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables'





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