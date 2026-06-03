Carlos Herrera destaca la visita del Papa León XIV a España como una oportunidad para los no creyentes

El periodista Carlos Herrera analiza en COPE la próxima visita del Papa León XIV a España, subrayando su importancia para creyentes y no creyentes. La visita, la primera en 15 años, incluirá actos multitudinarios como una misa en el Santiago Bernabéu y desplazamientos a Barcelona y Canarias.

El periodista Carlos Herrera , en su intervención en la Cadena COPE , ha analizado la próxima visita del Papa León XIV a España, subrayando su trascendencia tanto para los fieles católicos como para los no creyentes .

Esta visita, la primera de un pontífice al país en casi quince años desde el viaje de Benedicto XVI en agosto de 2011, ha generado una gran expectación. El Papa permanecerá en territorio español hasta el próximo jueves, día 11, con un programa que incluye recibimientos oficiales, misas multitudinarias y encuentros con entidades religiosas. Uno de los actos centrales será un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, dirigido por presentadores.

Además, el Sumo Pontífice se trasladará a Barcelona y a las Islas Canarias. Herrera ha destacado que la visita moverá a cientos de miles de personas que acudirán a los distintos eventos programados. El locutor ha recordado que el Papa publicó recientemente la encíclica 'Magníficas Humanitas', un texto de gran relevancia. Para los creyentes, la presencia del Santo Padre es un motivo de celebración y seguimiento de los actos.

Sin embargo, Herrera ha puesto especial énfasis en el valor que esta visita puede tener para los no creyentes, considerándola una oportunidad para encontrarse con una brújula moral necesaria en la sociedad actual. Finalmente, el periodista ha asegurado que la Cadena COPE cubrirá integralmente todos los preparativos, la llegada, la estancia y la partida del Pontífice, estando presente en todos los lugares relevantes.

Más allá de su significado religioso y del beneficio económico que conlleva, el desplazamiento del Obispo de Roma a España es, en opinión de Herrera, una gran noticia para toda la sociedad, ofreciendo un espacio de reflexión moral y espiritual





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