Carlos Herrera critica el juego de España tras el empate contra Cabo Verde: "Ha sido un churrete"

Carlos Herrera analiza sin filtros el debut de España en el Mundial, un empate sin goles ante Cabo Verde que califica como un churrete. Critica la posesión horizontal y la falta de ideas del equipo de Luis de la Fuente.

El periodista de COPE, Carlos Herrera , ha vuelto a ser el altavoz de la opinión popular tras el decepcionante debut de la selección española en el Mundial .

El equipo de Luis de la Fuente empató sin goles frente a Cabo Verde en Atlanta, un resultado que dejó más dudas que certezas y que ha generado una ola de críticas entre los aficionados y los analistas. Herrera, conocido por su estilo directo y sin filtros, no dudó en calificar el partido como "un churrete" y lamentó la falta de gol, forma e idea en el juego de la vigente campeona de Europa.

Durante su monólogo en COPE, Herrera destacó que el "maldito juego de posesión horizontal" fue el principal lastre del equipo.

"No hubo ni rastro de la selección que ganó la Eurocopa", señaló, al tiempo que reconoció que Cabo Verde, dirigida por su seleccionador, mostró una organización y preparación encomiables. "Olé. Hizo muy bien las cosas", afirmó Herrera, quien también recordó que España tendrá que mejorar de cara a los próximos partidos contra sus otros rivales de grupo.

"Menos mal que hay más partidos. Vamos a ver cómo se quedan las cosas", concluyó con un tono de esperanza moderada. El análisis de Herrera refleja el sentir general de una afición que esperaba mucho más del combinado nacional. La falta de profundidad y acierto en los últimos metros fue evidente, y el equipo apenas generó ocasiones claras.

Con el liderazgo de jugadores clave y la experiencia de haber ganado la Eurocopa, la selección tiene la obligación de autocriticarse y corregir los errores. El próximo encuentro será una oportunidad para demostrar que el tropiezo inicial fue solo un accidente. La presión está sobre Luis de la Fuente, quien deberá ajustar su planteamiento para evitar otro disgusto como el de Atlanta. El tiempo dirá si España logra enderezar el rumbo en este Mundial





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