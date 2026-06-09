Carlos Herrera critica el gesto independentista de Miriam Nogueras ante el Papa León XIV

El periodista Carlos Herrera se mostró contundente al calificar como "definitorio" el comportamiento de la diputada independentista Miriam Nogueras durante su encuentro con el Papa León XIV. Herrera cuestionó que Nogueras se aproximara al Pontífice, le tomara del brazo y le hablara en inglés para trasladarle un mensaje político. Asimismo, defendió la normalidad del uso del castellano y el catalán en Cataluña y que el Papa hable en la lengua local como muestra de respeto, sin need de indicaciones. Además, analizó el éxito de la visita papal y la coherencia de su discurso en el Congreso.

El periodista Carlos Herrera criticó con dureza el gesto independentista de la diputada Miriam Nogueras durante la visita del Papa León XIV a España. Según relatos, Nogueras se acercó al Pontífice y le habló en inglés, tomándole del brazo, en un intento de trasladarle mensajes políticos sobre la situación de Cataluña .

Herrera consideró este comportamiento como "definitorio" y una falta de respeto al protocolo y a la figura del Papa. A su juicio, en una comunidad bilingüe como Cataluña lo normal es que seutilicen tanto el castellano como el catalán, y el Papa debe hablar en la lengua local como muestra de cortesía, sin necesidad de que nadie le indique qué idioma emplear.

El comunicador lamentó que algunos dirigentes independentistas busquen protagonismo y cuestionó la utilidad de abordar estas cuestiones en un plano personal y en un idioma que no es el propio, en lugar de dejar que el Papa viva la visita con normalidad. Herrera también analizó el impacto general de la visita de León XIV a España, destacando la capacidad del pontífice para congregar multitudes y transmitir un mensaje con coherencia y valentía.

Aunque reconoció que quizá no posee el carisma de Juan Pablo II, la hondura doctrinal de Benedicto o la cercanía popular de Francisco, subrayó que ha demostrado tener fuerza y claridad para dotar a la Iglesia de una nueva energía. Su discurso en el Congreso de los Diputados fue valorado positivamente desde distintos sectores ideológicos, ya que cada grupo encontró elementos con los que identificarse.

El Papa logró hilar un mensaje coherente en un contexto diverso, lo que Herrera calificó como "muy revolucionario" en los tiempos actuales. Por otro lado, el periodista abordó las implicaciones lingüísticas y protocolarias de la visita. Defendió que el Papa debe hablar en catalán como gesto elemental de cortesía hacia la tierra que le acoge,pero también en español, dado que Cataluña es una comunidad bilingüe.

Cuestionó que Nogueras y otros independentistas intenten forzar un mensaje político en inglés, un idioma que no es ni el oficial ni el vernáculo. Para Herrera, esto evidencia una estrategia más interesada que genuinamente protocolaria. El debate sobre la lengua, a su entender, carece de sentido cuando todos los ciudadanos entienden ambas lenguas oficiales.

En cambio,el gesto de Nogueras, prolongando el saludo al Papa más allá de lo habitual y en un tono percibido como reivindicativo, fue lo que Herrera tachó de "comportamiento definitorio", revelador de una actitud política que prioriza el protagonismo sobre la mesura y el respeto institucional





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