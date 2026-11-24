Carlos Herrera denuncia que el CIS de Tezanos infla resultados del PSOE para justificar el triunfo ante las elecciones 29N, mientras Sánchez espera un milagro.

El comunicador Carlos Herrera ha lanzado una dura crítica contra el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) tras la publicación de su último sondeo previo al 29N, acusando a la institución de manipular datos para favorecer al PSOE. Herrera afirma explícitamente que Pedro Sánchez está esperando un milagro de última hora que confirme estos datos artificiales, ignorando las tendencias reales de otros indicadores electorales. El presentador considera que esta metodología sirve para justificar un resultado que contradice la mayoría de las encuestas fiables del mercado.

Datos del CIS y controversia con encuestas privadas

El CIS, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha emitido un balance que otorga una victoria al PSOE sobre el PP con una ventaja de diez puntos. Pedro Sánchez obtendría un 34% de los votos según este informe, una cifra que supera incluso los resultados de medios afines como 'eldiario.es' o 'La Séptima'. La mayoría de las encuestas fiables sitúan al socialista entre los 105 y los 115 escaños, lo que genera una discrepancia notable con los números publicados por el ente oficial.

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Carlos Herrera ha señalado que el CIS, que incrementó su gasto en el año 2025 por encima de los 17 millones de euros financiados con fondos públicos, ha realizado un último servicio al PSOE. Al darle diez puntos de ventaja, se facilita la reedición del pacto de investidura. Herrera cuestiona la validez de estos números, asegurando que son más reales para ciertos sectores que para la sociedad en general, y critica la actitud de Sánchez ante estas previsiones.

Crítica a la táctica del PSOE y sospechas de fraude

La polémica se intensifica por la responsabilidad que recae sobre la obediencia del organismo hacia el Ejecutivo. Herrera advierte que el PSOE utiliza esta doble táctica para manipular la percepción pública: si Tezanos acierta, el partido afirma que lo habían vaticinado; si falla, siembran la duda sobre la legitimidad de los resultados electorales reales. El presentador considera que esta estrategia busca que la idea del fraude tome cuerpo en la opinión pública antes de la jornada electoral.

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En defensa del CIS, algunos argumentan que el centro se acercó mucho al vaticinar la remontada a medias lograda en julio de 2023, lo que permitió aferrarse al trono de Moncloa. Sin embargo, Herrera no se cree que se puedan acercar ni mínimamente a algo parecido a un acierto en esta ocasión. Atribuye que lo de Tezanos y quienes le rodean no es para movilizar, sino para justificar un resultado que va en contra de todos los sondeos.

Situación política y acciones del Gobierno en campaña

Mientras tanto, el Consejo de Ministros sigue haciendo campaña electoral con el dinero de todos, aprobando medidas controvertidas como la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días. También se ha prorrogado el impuesto a la banca y se estudia un impuesto a los ultra ricos calcado del Frente Amplio. Herrera señala que es en plena campaña y tras ocho años gobernando cuando se le ocurren todas las promesas para solucionar el país, lo que considera una táctica desesperada.

La radiografía de la situación llega al 29N con millones de ciudadanos teniendo problemas para votar desde el extranjero. Carlos Herrera alerta a los españoles de lo que harán Pedro Sánchez y el PSOE si ganan las elecciones generales 29N. El comunicador invita a quien quiera votar para que no haya presupuestos, para que los servicios públicos estén depauperados, o para que proliferen los corruptos, a hacer caso al CIS. Quien no quiera esto, debe ignorar los pronósticos oficiales y confiar en otros indicadores de la coyuntura política actual.