Carlos Herrera arremete contra las cloacas del PSOE: en un país normal, el presidente dimitiría

El periodista Carlos Herrera critica duramente la trama de corrupción del PSOE y la falta de reacción de Pedro Sánchez ante los escándalos que involucran a Leire Díez y otros altos cargos.

Carlos Herrera ha expresado con claridad lo que muchos piensan sobre las cloacas del PSOE que apuntan directamente a Pedro Sánchez : en un país normal, el presidente dimitiría.

El presentador de Herrera en COPE ha cargado duramente contra la trama mafiosa del partido socialista y ha señalado la pasividad del presidente ante los escándalos que circulan en torno a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE. Pedro Sánchez continúa su huida hacia adelante mientras el PSOE arde en llamas.

Los casos de corrupción del partido socialista siguen acorralando a un presidente aferrado a su cargo, y a los eventuales acontecimientos que desvían la atención pública, como la histórica visita del Papa León XIV. Sin embargo, las cloacas de la formación que lidera el Gobierno se encuentran tan a rebosar que es prácticamente imposible escapar a su hedor.

Para muestra, el último foco señala de nuevo a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quien negó hasta la saciedad que Mercedes González, directora de la Guardia Civil, se hubiera reunido con Leire Díez. No obstante, los sumarios del caso han destapado al menos tres reuniones entre ambas con el objetivo de influir en el organismo en sus investigaciones sobre la trama que afecta de manera estructural a todo el partido.

A Marlaska no le ha quedado más remedio que terminar reconociendo esas reuniones, aunque ha negado que tuvieran nada que ver con los hechos que hoy se investigan. Este posicionamiento general no solo ha encendido a la opinión pública, sino que también ha hecho que algunos líderes de opinión como el periodista Carlos Herrera alcen la voz ante la alarmante situación.

El presentador de Herrera en COPE ha señalado, en primer lugar, a la directora de la Guardia Civil: todavía no ha presentado la dimisión. Esta persona ha mentido, porque dijo que jamás se reunió con Leire, y lo hizo. Solo por esa mentira, descubierta gracias al sumario del caso, Mercedes González debería ser ahora mismo exdirectora de la Guardia Civil.

Herrera ha estallado ante las malas artes de Mercedes González, a quien acusa también de encabezar las persecuciones contra la UCO orquestadas desde el PSOE: ha amparado o instado la apertura de expedientes sancionadores contra los responsables de la UCO que investigaban los casos de corrupción que afectaban al PSOE. Se intentó apartar a los responsables de las investigaciones acusándoles de filtrar datos, una operación de cloaca que un juez frenó en seco.

Solo por la duda sobre su comportamiento, Mercedes González debería haber dimitido, pero no lo hace a pesar de haber obligado a Marlaska a hacer el ridículo y mentir en público. Como este es el Gobierno de la mentira, ya todo da igual y es incapaz de exigir responsabilidades, lo que prueba su convivencia con la cloaca de Leire y de Santos Cerdán. Hasta ahora, las partes implicadas han ido renovando versiones falsas a medida que la verdad les acorralaba.

Primero, se negaron las reuniones. Después, se admitió un encuentro en una cafetería.

Sin embargo, la UCO ya ha demostrado vía sistema de geolocalización del móvil de Leire que esta estuvo en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Además, su personación en las más altas esferas del cuerpo responde al poder que desde arriba le habían conferido, tal y como opina Herrera: Leire podía ser una bocachancla y utilizar el nombre de Pedro Sánchez en vano, pero a ninguna bocachancla le abren las puertas de la Fiscalía General del Estado o de la Guardia Civil.

Se la recibe porque cuenta con un apoyo superior. La trama o tramas del PSOE han afectado a todo tipo de cargos y personalidades, incluso hasta a los lazos familiares más estrechos del presidente, como sucede con su mujer Begoña Gómez o con su hermano David Sánchez. El problema es que la dirección de la Guardia Civil ha actuado en línea con las barbaridades que se le han leído y escuchado a Leire.

En el sumario constan conversaciones, como una con un exagente de la UCO, en la que Leire afirmaba que la directora de la Guardia Civil era de su confianza. Mientras, el DAU, Manuel Llamas, recompensado con un puesto en Washington, pedía a los investigadores de la UCO que no fueran proactivos en los casos que afectaban al hermano del presidente del Gobierno.

Para Herrera, esto ha dejado de ser una trama de corrupción: lo que se conoce de este asunto no tiene parangón con ningún caso de corrupción de nuestra historia. Es mafia. El PSOE, el partido que gobierna España, ha creado, dirigido, financiado y alojado en su sede una trama delictiva para frenar investigaciones judiciales, denigrar a funcionarios y intoxicar a la opinión pública.

Por ello, el presentador lo pone a la altura del caso de toxicidad política más famoso de la historia: el Watergate. Sin embargo, aquello llevó a la dimisión de Nixon, la única renuncia presidencial en la historia de Estados Unidos. Se han intentado comprar testigos, se ha pedido a la Guardia Civil mirar para otro lado y se ha conspirado contra jueces.

La situación es insostenible y las demandas de dimisión se multiplican, mientras el presidente Sánchez parece ignorar la gravedad de los hechos que asedian a su partido y a su Gobierno





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