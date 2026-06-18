Carlos Herrera analiza la declaración de Zapatero en el caso Plus Ultra y su actitud ante las pruebas

El periodista Carlos Herrera comenta la decisión del juez de no imponer medidas cautelares al expresidente Zapatero tras su declaración por corrupción en el caso Plus Ultra, y señala que el magistrado cuenta con indicios de criminalidad acreditados de diversas fuentes. Zapatero negó todos los cargos y alegó no tener activos en el extranjero, pero Herrera destaca la existencia de conversaciones y documentos comprometedores, así como la controversia por unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros que el juez halló en su oficina.

El periodista Carlos Herrera ha comentado la decisión del juez que instruye el caso Plus Ultra respecto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero , quien recientemente declaró como imputado.

Zapatero negó ante el magistrado los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental que se le atribuyen, así como cualquier contacto con autoridades para favorecer la concesión de ayudas a la aerolínea Plus Ultra a cambio de una presunta comisión. También negó tener vínculos con una supuesta red de tráfico de influencias que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF consideran que lideró para negociar con toneladas de petróleo, exportación de oro y níquel en Venezuela, o cualquier activo en el extranjero a su nombre.

Afirmó no tener absolutamente nada fuera de España y presentó documentación para acreditar la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o activos de su titularidad directa o indirecta. El juez Calama, tras la declaración que duró alrededor de tres horas, rechazó la imposición de medidas cautelares para Zapatero, argumentando que una restricción anticipada de derechos fundamentales requiere indicios de criminalidad y riesgo procesal acreditados.

Sin embargo, en el auto el magistrado señala que las respuestas de Zapatero no desvirtúan los indicios expuestos en la imputación, que derivan de diversas fuentes de prueba. La declaración de Zapatero ha generado gran expectación mediática, siendo uno de los temas más comentados en televisiones y radios.

Carlos Herrera opina que el juez Calama está mostrando un respeto exquisito en la instrucción, lo cual es buena noticia para Zapatero y también para el actual gobierno, aunque prevé que el juicio sera largo. Herrera recuerda que el auto del juez es claro y que contra Zapatero hay distintas fuentes de prueba, no solo el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, sino que la causa incluye investigaciones de la UCO a raíz de una petición de auxilio judicial por blanqueo.

También destaca que el contenido de los dispositivos intervenidos es un pozo sin fondo, con conversaciones y documentos que aluden a presuntas comisiones. Asimismo, se refiere a la negativa de Zapatero a explicar el origen de valiosas joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, cuyo valor supera los 1,3 millones de euros, y que él mismo ha afirmado que fueron un regalo del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007.

Herrera cuestiona por qué, si todo está tan claro, no lo explicó así al juez, y por qué no cedió esas joyas a Patrimonio si efectivamente era un regalo protocolario. El presentador concluye que es difícil reconocer en Zapatero al que presumía de su desinterés por el dinero





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