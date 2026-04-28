Carlos Garach: Regreso a las Piscinas Tras Superar Momentos Difíciles

El nadador Carlos Garach vuelve a la competición tras un periodo de reflexión y el apoyo del Ejército, con la mirada puesta en los próximos Juegos Olímpicos.

Carlos Garach , el talentoso nadador andaluz, ha anunciado su regreso a la competición tras un periodo de reflexión y desconexión posterior a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La intensa presión y el estrés inherentes a la alta competición llegaron a un punto crítico, llevando a Garach a considerar seriamente el abandono de su carrera deportiva. En una sincera entrevista con Antena 3 Deportes, el nadador compartió sus sentimientos más profundos, admitiendo haber 'tocado fondo'.

Sin embargo, lejos de rendirse, Garach encontró en el Ejército una vía de escape y una nueva motivación para seguir adelante. La disciplina militar y el apoyo de las Fuerzas Armadas le han brindado la estructura y la flexibilidad necesarias para compaginar su pasión por la natación con su deber como militar. El camino de vuelta a las piscinas no ha sido fácil, pero la determinación de Garach es inquebrantable.

A pesar de su juventud, con tan solo 21 años, el nadador ha demostrado una madurez y una fortaleza mental admirables. Reconoce que, aunque en un momento dado contempló la posibilidad de dejar la natación, nunca perdió por completo la ilusión.

'El pensamiento de parar igual que vino se fue, siempre supe que volvería a nadar, lo que no sabía es cuando', afirma Garach. Su conexión con el agua es profunda y esencial para su identidad.

'Mi vida es la natación, la necesito para ser yo', declara con convicción. El Ejército, más que un trabajo, se ha convertido en un aliado fundamental, proporcionándole los recursos y el tiempo necesario para entrenar y perseguir sus sueños. Gracias a un convenio con el Comité Olímpico Español, Garach cuenta con las herramientas adecuadas para volver a competir al más alto nivel y acercarse a sus mejores marcas.

Su participación en la Copa del Mundo celebrada en Ibiza, donde compitió en aguas abiertas, fue un claro indicio de su recuperación y de las buenas sensaciones que experimenta. El objetivo de Carlos Garach es claro y ambicioso: lograr una medalla olímpica. Consciente de la dificultad de alcanzar esta meta, el nadador se muestra realista pero no se rinde.

'Mi mayor objetivo va a ser lograr una medalla olímpica. Es un objetivo ambicioso, que seguramente nunca conseguiré, pero es un objetivo que siempre voy a tener en la cabeza', comenta Garach. Su mente ya está enfocada en la cita olímpica de dentro de dos años, y está dispuesto a darlo todo para representar a España con orgullo.

La natación es su vida, su pasión y su razón de ser, y Garach está más motivado y preparado que nunca para afrontar los desafíos que le esperan. Su historia es un ejemplo de superación, resiliencia y amor por el deporte. El apoyo incondicional del Ejército y del Comité Olímpico Español son pilares fundamentales en su camino hacia el éxito. Para conocer todos los detalles de esta inspiradora historia, no te pierdas el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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