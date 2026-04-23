Carlos Franganillo se lanza en paracaídas con el EZAPAC: Una experiencia extrema en Informativos Telecinco

El presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, se integró en el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio (EZAPAC) para vivir en primera persona la intensidad de sus entrenamientos, incluyendo un salto desde 4.000 metros.

El pasado miércoles, Informativos Telecinco presentó un reportaje singular y profundamente inmersivo, protagonizado por su reconocido presentador, Carlos Franganillo . Lejos de la comodidad del estudio, Franganillo se adentró en el exigente mundo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio, comúnmente conocido como EZAPAC , para documentar de primera mano la intensidad y complejidad de sus entrenamientos.

Este reportaje no se limitó a mostrar imágenes de ejercicios militares; Franganillo vivió la experiencia en carne propia, integrándose temporalmente en las filas de esta unidad de operaciones especiales, desplegada en escenarios de alta tensión como Bosnia, Irak y Afganistán. La iniciativa buscaba ofrecer a la audiencia una perspectiva inédita sobre el trabajo y la dedicación de estos profesionales, mostrando la preparación física y mental que requieren para afrontar misiones de alto riesgo.

El objetivo era humanizar la figura del militar, desmitificando la imagen a veces distante y mostrando el coraje y la disciplina que caracterizan a los miembros del EZAPAC. La preparación para la infiltración aérea fue exhaustiva, con Franganillo recibiendo instrucciones detalladas sobre los procedimientos de seguridad y las técnicas de salto. La tensión era palpable, no solo por la naturaleza arriesgada de la actividad, sino también por la responsabilidad de representar fielmente la realidad de estos soldados ante la audiencia.

El reportaje se centró en la preparación, el salto y las sensaciones experimentadas por Franganillo, buscando transmitir la adrenalina y el vértigo que acompañan a este tipo de operaciones. La inmersión de Franganillo en el día a día del EZAPAC comenzó en la Base de Alcantarilla, en Murcia, donde se llevó a cabo la maniobra de infiltración aérea.

El periodista se equipó con el mismo material utilizado por los zapadores paracaidistas, experimentando de primera mano el peso y la incomodidad del equipo. Subió a bordo de un avión T-12, preparándose para el salto desde una altitud considerable: 4.000 metros. Consciente del riesgo, Franganillo no se lanzó solo; un especialista en paracaidismo lo acompañó en todo momento, garantizando su seguridad y guiándolo durante la caída libre.

Antes de enfrentarse al vacío, el presentador admitió sentir una mezcla de nerviosismo y excitación, una 'impresión' que reflejaba la magnitud del desafío. Durante la caída libre, Franganillo se dejó llevar por la experiencia, describiéndola como una 'pasada' y una 'locura', una explosión de sensaciones que lo marcaron profundamente. El reportaje capturó la intensidad de este momento, mostrando la velocidad, la fuerza del viento y la sensación de libertad que experimenta un paracaidista en caída libre.

La experiencia no solo fue un desafío personal para Franganillo, sino también una oportunidad para comprender mejor el valor del trabajo en equipo y la confianza que deben depositar los miembros del EZAPAC en sus compañeros. La cobertura mediática del evento generó un gran interés en la audiencia, destacando la valentía de Franganillo y el profesionalismo de los militares.

Más allá del salto en paracaídas, el reportaje de Informativos Telecinco ofreció una visión completa del entrenamiento del EZAPAC, mostrando los ejercicios de simulación, las pruebas de resistencia física y las sesiones de instrucción teórica. Se destacó la importancia de la preparación psicológica para afrontar situaciones de estrés y peligro, así como la necesidad de mantener una comunicación efectiva en todo momento.

El reportaje también abordó la labor humanitaria que realizan los zapadores paracaidistas en países en conflicto, como Bosnia, Irak y Afganistán, donde participan en misiones de desminado, asistencia médica y reconstrucción de infraestructuras. Se resaltó el compromiso de estos militares con la seguridad y el bienestar de las poblaciones locales, así como su contribución a la paz y la estabilidad internacional.

La iniciativa de Telecinco ha sido elogiada por su originalidad y su capacidad para acercar a la audiencia la realidad de las fuerzas armadas. El reportaje no solo ha servido para informar, sino también para generar un debate sobre el papel de los militares en la sociedad y la importancia de reconocer su labor.

La experiencia de Carlos Franganillo ha demostrado que, a pesar de las diferencias, es posible establecer un vínculo de empatía y comprensión entre los medios de comunicación y las fuerzas armadas, contribuyendo a una imagen más realista y positiva de los militares. El impacto del reportaje se extendió a las redes sociales, donde miles de usuarios compartieron sus impresiones y comentarios, elogiando la valentía de Franganillo y el profesionalismo del EZAPAC





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