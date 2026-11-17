El periodista Carlos Franganillo confronta a Pedro Sánchez por la respuesta estatal ante la crisis de la vivienda, la Dana y la invasión de Ceuta en una entrevista tensa en Telecinco.

El periodista Carlos Franganillo dirigió una seria interrogación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en la cadena Telecinso el lunes, señalando deficiencias críticas en la actuación del Estado español. Franganillo, conocido por su estilo incisivo, centró su análisis en tres episodios de la última legislatura: la escalada de precios de la vivienda, la gestión de la DANA y la invasión de la ciudad autónoma de Ceuta.

Crítica frontal sobre la crisis de la vivienda

Carlos Franganillo argumentó que el Estado no ha estado a la altura en temas tan graves como el acceso a la vivienda, afirmando que la situación se ha deteriorado notablemente durante los últimos años. El reportero de Mediaset destacó que los precios de la vivienda han experimentado un incremento del 80% en dicho periodo, lo que evidencia una incapacidad estructural para resolver un problema social de gran magnitud. Esta postura inicial estableció un tono de confrontación directa con el líder del PSOE, quien ha sido el ejecutivo principal durante ocho años.

Also read Carlos Franganillo hace autocrítica tras su tensa entrevista a Pedro Sánchez en Telecinco: 'Se me escapó de las manos'

Discusión sobre la respuesta estatal ante la DANA

En referencia a la DANA, Carlos Franganillo acusó al gobierno central de inoperancia e incompetencia al no tomar el mando cuando fue necesario, mientras que las responsabilidades se desplazaban entre administraciones. El periodista ilustró su crítica con el ejemplo de Paiporta, donde señaló que los ciudadanos llevan tres días sin que nadie atienda sus necesidades, generando una profunda frustración social. Ante esta acusación, Pedro Sánchez respondió que el Gobierno de España sí se comprometió y respondió ante la situación, pero destacó un dilema previo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Pedro Sánchez explicó que Carlos Mazón rechazó una intervención directa y no cedió el mando al gobierno central, lo que complicó la coordinación inicial de la respuesta. El presidente defendió que su equipo puso recursos a disposición y que incluso se hicieron cargo de la reconstrucción de carreteras e infraestructuras que competían a la Diputación de Valencia, a la Generalitat Valenciana o a los propios ayuntamientos. Sánchez remarcó la frase icónica utilizada durante la emergencia: el Gobierno central está listo para ayudar, siempre que se soliciten los recursos necesarios.

Advertisement

Tensión política por la gestión de la invasión de Ceuta

La entrevista alcanzó un momento de máxima tensión cuando el periodista abordó la invasión de la ciudad autónoma de Ceuta, calificándola de abandono total durante un mes en el que los residentes estaban pidiendo ayuda. Carlos Franganillo cuestionó directamente al presidente por estar de vacaciones en esa etapa crítica, cuestionando si era peligroso que los ciudadanos vieran que el Estado no reaccionaba a tiempo ante grandes desafíos. El reportero señaló que, en otras épocas, nunca habían entrado cien mil personas a una ciudad en circunstancias tan extremas.

Pedro Sánchez respondió con irritación, defendiendo que trabaja como presidente del Gobierno independientemente del código postal y que estuvo trabajando durante todos esos días y semanas. El líder del PSOE también señaló que la Policía y los servicios de inteligencia aún no han esclarecido las causas reales de la avalancha que sufrió Ceuta el 30 y el 31 de julio. Sánchez consideró que las críticas posteriores son frecuentes en muchas crisis, aunque afirmó que su administración estuvo presente y apoyando a la administración local.

Contexto electoral y hoja de ruta del PSOE

Esta confrontación se enmarca en la intensa hoja de ruta de Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El candidato del PSOE ha intensificado su presencia en los medios de comunicación, apareciendo recientemente en RTVE, La Séptima y en el canal de YouTube de Jordi Wild antes de su comparecencia en Telecinco. El objetivo es aclarar su gestión y responder a las críticas sobre la eficacia del Estado ante las crisis recientes antes de la fecha clave de los comicios.

La entrevista refleja el clima de disputa política que caracterizará la campaña electoral, con preguntas directas sobre la capacidad de respuesta del ejecutivo. Mientras Pedro Sánchez intenta proyectar una imagen de control y disposición para apoyar a las regiones, la prensa opone la percepción ciudadana de abandono y lentitud burocrática en episodios traumáticos como la DANA y la presión migratoria en Ceuta. El desenlace de estas disputas narrativas podría influir significativamente en la percepción del votante en los próximos días.