Carlos Cuerpo designa a Encarnación Sandonis en el Ministerio de Transportes

Carlos Cuerpo ha recolocado a Encarnación Sandonis como vocal asesora en el Ministerio de Transportes, manteniendo su influencia tras su cese como directora de gabinete de Óscar Puente.

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha designado a Encarnación Sandonis como vocal asesora dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta reubicación permite a la exdirectora de gabinete de Óscar Puente conservar su presencia institucional pese a su cese formal oficializado recientemente.

Nivel orgánico máximo y dependencia directa

El nuevo puesto conferido a Encarnación Sandonis equivale al nivel orgánico de subdirectora general, que representa el escalafón más elevado dentro de la Administración General del Estado. Esta categoría corresponde al subgrupo A1, el límite máximo de la escala pública, otorgándole una responsabilidad no ejecutiva pero con una autoridad significativa en el organigrama ministerial.

Also read Sinner desvela que Carlos Alcaraz le escribió en el US Open: 'Me encantó'

La estructura jerárquica de este cargo establece una dependencia directa del ministro encargado del departamento, en este caso del propio Carlos Cuerpo. Esta disposición garantiza que Sandonis mantenga un acceso privilegiado al gabinete del ministro y preserve su influencia en las decisiones estratégicas del área de movilidad y transporte.

Sorpresa en el sector y razones de la decisión

La designación ha generado sorpresa en el sector administrativo y político, ya que la destitución previa de Sandonis se había interpretado ampliamente como un paso para romper vínculos con la gestión precedente. Sin embargo, Cuerpo ha optado por mantenerla dentro del ministerio para conservar su experiencia interna y evitar una ruptura abrupta con el equipo anterior.

Advertisement

Encarnación Sandonis es una periodista licenciada por la Universidad de Valladolid con una trayectoria larga en la comunicación municipal. Trabajó como jefa de prensa y directora de gabinete en el Ayuntamiento de Valladolid entre 2015 y 2023, donde se consolidó como persona de máxima confianza de Óscar Puente, a quien ya acompañó en esa etapa.

Continuidad vs. cambio hacia Jorge Fabra

Mientras Sandonis asume este nuevo rol de asesoría, el puesto de directora de gabinete ha sido ocupado por Jorge Fabra, un técnico y especialista en economía. Este cambio formal refleja una actualización de los altos cargos directos, pero no elimina la conexión de Sandonis con el núcleo de poder del ministerio.

La normativa actual establece un límite máximo de ocho asesores de gabinete, distribuidos en cinco para el ministro y tres para el Secretario de Estado. Estos puestos son tradicionalmente de confianza política, un patrón que también se ha observado en la designación de Koldo García como vocal asesor del ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

Consecuencias y posibles nombramientos en empresas públicas

En su condición de vocal asesor, Sandonis está facultada para ser nominada consejera en consejos de administración de empresas públicas dependientes del ministerio, como ocurre habitualmente con figuras como Adif. Las fuentes consultadas indican que aunque esta opción es posible, resulta remota debido a su estrecha vinculación política con Óscar Puente.

Advertisement

Este caso ilustra la compleja dinámica de los nombramientos en el sector público, donde los vocales asesores suelen tener papeles en consejos de administración de filiales como Renfe Mercancías. La gestión de estos cargos sigue siendo un punto de atención, especialmente considerando las críticas a la continuidad de figuras clave tras cambios de ministros o direcciones generales.