Carlos Bosch: De la distribución a la cima de la hostelería, la estrategia del Grupo GastroPortal

El CEO y fundador de Grupo GastroPortal, Carlos Bosch, comparte su visión sobre la expansión de Manero, su marca de lujo en gastronomía, y su estrategia para retener el talento y adoptar la inteligencia artificial en un sector competitivo.

En 2009, Carlos Bosch , nacido en Aspe, Alicante, en 1967, materializó su visión emprendedora con la apertura de El Portal en Alicante. Este innovador concepto de bar gastronómico sofisticado se convirtió en el punto de partida de Grupo GastroPortal, donde actualmente ejerce como CEO y fundador.

Desde 2018, Manero, nombre derivado de la calle alicantina Manero Mollá, es su 'marca boutique', una estrategia para expandirse dentro de un holding que también incluye negocios como Apple Tart, el estudio de su pareja, Raquel Giménez, quien, junto a Lázaro Rosa-Violá, es responsable del diseño interior de sus restaurantes. Padre de dos hijos y con ocho locales en operación entre Alicante, Madrid y Marbella, Bosch acaba de inaugurar un nuevo Manero en el Hotel Don Carlos. Atiende por teléfono, aprovechando un teórico descanso: 'Trabajo desde cualquier rincón', confiesa. Su trayectoria profesional revela una notable versatilidad. Inicialmente, se desempeñó en el sector de la distribución, comenzando desde abajo como reponedor y ascendiendo hasta convertirse, a los 27 años, en el director más joven del sector en España. Su responsabilidad incluía la apertura de hipermercados para empresas como Carrefour y Eroski en España, y posteriormente, para Walmart en Chile. La superación personal siempre ha sido su principal motor. \La transición hacia la restauración llegó a los 30 años, cuando se tomó un año sabático para estar en Alicante, cerca de su padre, quien enfrentaba problemas de salud. Realizó dos másteres en el IE, posteriormente impartiendo clases en esa institución y en otra escuela. Creó la agencia de márketing y comunicación Vuelta y Media y, posteriormente, invirtió en un bar bajo el modelo de franquicia. La experiencia no resultó como esperaba, y al asumir la deuda, se quedó con el local y decidió abrir El Portal como una solución a una situación financiera complicada. La propuesta para El Portal, desarrollada junto con Sergio Sierra, un chef conocido de su etapa en Viridiana y Cuenllas, se basó en un concepto gastrolifestyle transgresor que fusionaba una cuidada decoración, una selección musical exquisita, una carta de vinos excepcional y una cocina con platos tanto pequeños como grandes. Tras tres años iniciales desafiantes, el negocio finalmente despegó, y hoy El Portal es un referente gastronómico imprescindible en Alicante. La inspiración para crecer vino de una experiencia en el Camparino de la Plaza del Duomo en Milán, donde se preguntó por qué España no tenía una propuesta similar que reflejara su cultura. De ahí nació la idea de crear Manero, una marca española de lujo en gastronomía, aspirando a ser el primer Cipriani español. La estrategia de Manero se centra en la marca como eje principal, construyendo alrededor de ella conceptos como bares, bistrós, clubes o terrazas, con el objetivo de mejorar constantemente su propuesta, ya sean locales de 40 o 180 metros cuadrados, como los de Alicante, de 140 o 500, como los de Madrid, o el nuevo de Marbella, con mil metros y una expansión prevista de 700 metros adicionales en 2027. \La organización de Grupo GastroPortal se estructura en tres líneas de negocio principales: El Portal, Mar Mía y Manero. Esta última, Manero, se caracteriza por un proceso de trabajo altamente estandarizado para minimizar riesgos. La gestión no se basa en un jefe de cocina tradicional, sino en un comité compuesto por el propio Carlos Bosch, chefs ejecutivos, asesores como Carles Abellan y supervisores, promoviendo el intercambio de ideas y la colaboración. Este modelo de comités se aplica en todas las áreas, incluyendo márketing, finanzas y compras. En su rol como CEO, Bosch ejerce una fuerte capacidad de decisión, pero enfatiza que las decisiones no se toman de manera unilateral, sino que deben ser respaldadas por dos o tres personas. Si tiene una idea, debe convencer a sus colaboradores, y algunas iniciativas han sido descartadas por falta de consenso en el comité. La cultura de empresa se basa en un modelo de pirámide, donde las decisiones se toman desde arriba, pero se fomentan propuestas desde abajo, facilitando la promoción interna. La cultura empresarial se fundamenta en veinticinco valores, destacando la actitud mental positiva, el trabajo en equipo, la honradez, la responsabilidad y la transparencia. En un sector con alta rotación de personal, la estrategia de fidelización de Grupo GastroPortal es innovadora. En 2023, la rotación alcanzó el 37%, lo que llevó a Bosch a contratar directivos de perfiles no relacionados directamente con la restauración. Esta medida redujo significativamente la rotación, al 9% en 2024 y al 8% proyectado para 2025. La estrategia se basa en la selección, motivación y formación del personal. Los empleados tienen un componente variable en su salario, incentivos por ventas, bonificaciones y objetivos de productividad, con el fin de reducir el absentismo, un problema común en las empresas españolas. Además, se organizan dos jornadas anuales de convivencia y desarrollo. Para retener el talento, se utiliza una aplicación móvil donde los 350 empleados pueden ver en tiempo real si están cumpliendo con sus objetivos y el impacto de su desempeño en su nómina, incluyendo las propinas. También tienen acceso a manuales de formación y a la información más relevante de la empresa, lo que les permite conocer los resultados de su esfuerzo y compartir el éxito. Bosch es un ferviente defensor de la inteligencia artificial. Utiliza la IA en su trabajo, eliminando la necesidad de una secretaria. Considera que la IA es una herramienta para ahorrar tiempo, optimizar el trabajo, aumentar la productividad y fomentar el crecimiento profesional y empresarial. No se plantea la reducción de personal debido a la IA, sino que la ve como una evolución necesaria para ser más eficientes. Con una perspectiva amplia, Bosch observa que la hostelería se diferencia de otros sectores por su naturaleza empírica y la tendencia a ser liderada por una sola persona. Su experiencia en diversos sectores le ha demostrado que la hostelería es, sin duda, el más complejo





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