Carlos Baute se disculpa tras corear cánticos racistas contra Delcy Rodríguez en Madrid

El cantante Carlos Baute se disculpa después de participar en cánticos racistas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un evento en Madrid con la opositora María Corina Machado. El incidente ha generado una fuerte condena a nivel internacional.

El cantante venezolano-español Carlos Baute se encuentra en el centro de una controversia tras corear, durante un evento en Madrid encabezado por la opositora venezolana María Corina Machado , consignas racistas dirigidas contra la presidenta encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez .

El cántico, “¡Fuera la mona! ”, fue repetido por la multitud y ha generado una ola de rechazo tanto a nivel nacional como internacional. Baute ha ofrecido disculpas, argumentando que se dejó llevar por el momento y que no tenía intención de ofender. El incidente ocurrió en la Puerta del Sol de Madrid, donde Machado recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

El gobierno venezolano, a través de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los cánticos como “terribles” y una agresión no solo contra Rodríguez, sino contra la mujer venezolana en general. María Corina Machado también se desmarcó de los cánticos, enfatizando su rechazo a cualquier forma de discriminación por motivos de raza, género o religión, acusando al régimen de Nicolás Maduro de fomentar la división.

Protestas de mujeres chavistas se llevaron a cabo en Caracas, exigiendo una disculpa y denunciando el incidente ante la Embajada de España. Baute, en una entrevista con CNN América, insistió en que no es racista y que su participación fue impulsiva. Explicó que inicialmente no comprendió la gravedad de la situación y que solo se unió al cántico como parte de un intercambio con el público.

Reconoció haber cometido un error, describiéndolo como “meter la gamba”, y reiteró su compromiso con valores de respeto e igualdad. El cantante, conocido por su crítica al chavismo, había expresado previamente su apoyo a un operativo militar estadounidense contra Nicolás Maduro. El evento en Madrid fue descrito por Baute como un momento de gran emoción, donde todo sucedió rápidamente.

Subrayó la diferencia entre su rol como artista y el de Machado como política, argumentando que ella está más preparada para manejar este tipo de situaciones. La embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez, condenó los cánticos como una “manifestación inaceptable de discurso de odio” y ofreció disculpas al pueblo español, recordando su propia historia con el fascismo y los crímenes de odio.

Gutiérrez también enfatizó que la agresión contra una mujer constituye una forma de violencia política basada en la misoginia y el racismo. La controversia ha puesto de manifiesto las profundas divisiones políticas en Venezuela y la sensibilidad en torno a temas de raza y discriminación. El gobierno venezolano ha aprovechado el incidente para denunciar lo que considera una campaña de odio contra sus representantes.

Mientras tanto, la oposición venezolana busca distanciarse de los cánticos y reafirmar su compromiso con los principios de igualdad y respeto. La reacción de la comunidad internacional ha sido diversa, con algunos condenando los cánticos y otros instando a la calma y al diálogo. La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los líderes políticos y las figuras públicas en la prevención y el combate del discurso de odio.

La disculpa de Baute, aunque sincera, no ha logrado apaciguar las críticas, y el incidente sigue siendo objeto de debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. El caso también subraya la importancia de la educación y la sensibilización en la lucha contra el racismo y la discriminación en todas sus formas. La espera de una respuesta del equipo de prensa de Machado continúa, mientras el debate sobre este incidente persiste y se analiza desde diversas perspectivas





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