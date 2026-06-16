Carlos Alsina clama por las reuniones de la directora de la Guardia Civil con la 'Fontanera'

El periodista Carlos Alsina critica las reuniones de Mercedes González con Leire Díez en el marco de las cloacas del PSOE, mientras Joaquín Manso revela nuevos detalles sobre la trama de influencias.

Carlos Alsina , reconocido periodista, ha alzado la voz contra las reuniones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González , con Leire Díez , conocida como la 'Fontanera', en el contexto de las presuntas cloacas del PSOE.

Alsina señala que González se reunió con Díez sabiendo lo que se había publicado sobre la trama que involucraba a altos cargos del partido. Esta polémica ha llevado a que la directora comparezca hoy en el Senado para dar explicaciones sobre estos encuentros, que supuestamente buscaban influir en procesos judiciales. El periodista Joaquín Manso, director de 'El Mundo', ha aportado nuevas revelaciones a la Audiencia Nacional dentro de la causa de las cloacas del PSOE.

Según Manso, el PSOE activó su red de influencias apenas 16 horas después de la carta de Pedro Sánchez. En los mensajes intercambiados, se menciona a Santos Cerdán, la exministra María Jesús Montero y Félix Bolaños, ministro de Justicia.

Además, se ha revelado que se gestionó un billete de tren para que Leire Díez pudiera acudir a una reunión al día siguiente, lo que demuestra la urgencia de las gestiones. Manso también ha destacado que la conversación entre González y Díez se produjo a las 9:15 horas de un domingo, después de que se publicara la primera serie de mensajes entre José Luis Ábalos y Sánchez.

El director de 'El Mundo' señala directamente al presidente del Gobierno, sugiriendo que Sánchez podría ser responsable de las 'mentiras' de Mercedes González. Asimismo, menciona que dos horas después del intercambio de mensajes, el director adjunto operativo de la Guardia Civil puso en marcha una operación contra la propia directora, acusándola de ser la filtradora de los mensajes del presidente.

Por todo ello, Alsina califica el comportamiento de González de 'inaceptable' y subraya que se ha llegado a un punto en el que la legitimidad democrática se confunde con la épica de la resistencia. La Benemérita acudirá la tarde del martes al Senado, donde se espera que la directora responda a las preguntas sobre su implicación en esta trama.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo, y figuras como Ketty Garat apuntan a otros escándalos que afectan al PSOE, como la investigación de Estados Unidos sobre Zapatero y sus vínculos con el petróleo y las joyas





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carlos Alsina Mercedes González Leire Díez Cloacas Del PSOE Pedro Sánchez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La UCO cree que la directora de la Guardia Civil conocía la actividad de Leire DíezLa exmilitante escribió en un mensaje al exabogado de Koldo que 'no estuvo mal la reunión' con Mercedes González y apuntaba: 'Voy a ver si sigo aumentando esa vía'....

Read more »

La UCO detecta ingresos de 'origen desconocido' a un guardia civil investigado en el 'caso Koldo'La Unidad Central Operativa apunta que Rubén Villalba ingresó entre 2017 y 2023 en efectivo 145.049 euros, redujo las retiradas en cajero y pasó a disminuir los gastos con la tarjeta bancaria de la...

Read more »

Directora de la Guardia Civil comparece ante el Senado por sus reuniones con Leire DíezMercedes González se presentó en la Comisión de Interior del Senado para responder a las preguntas del PP sobre al menos tres encuentros con la exmilitante del PSOE, negando cualquier implicación en conspiraciones y reiterando su inocencia.

Read more »

Directora de la Guardia Civil en el Senado sobre GibraltarLa directora de la Guardia Civil comparece en el Senado reconociendo reuniones con el ministro gibraltareño ante la ONU, mientras España refuerza la postura de soberanía y seguridad fronteriza.

Read more »