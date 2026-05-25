Carlos Alsina anuncia su retirada de la radio después de 33 años de información y opinión en Onda Cero

El presentador de la mañana en Onda Cero, Carlos Alsina, ha anunciado su retirada del programa después de 33 años de información y opinión en la radio. Alsina ha explicado que su decisión se debe a su agotamiento y a la necesidad de dedicar más tiempo a la vida personal.

Carlos Alsina , presentador de la mañana en Onda Cero , ha anunciado su retirada del programa después de 33 años de información y opinión en la radio.

Según Alsina, su decisión de retirarse del primer tramo del programa se tomó el 13 de marzo y se comunicó al director general de la emisora. Ahora, Alsina ocupará el segundo tramo del programa y reivindicará los segundos tramos de otros programas.

Además, Alsina ha explicado que su decisión se debe a su agotamiento y a la necesidad de dedicar más tiempo a la vida personal





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