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Carlos Alsina anuncia su retirada de la radio después de 33 años de información y opinión en Onda Cero

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Carlos Alsina anuncia su retirada de la radio después de 33 años de información y opinión en Onda Cero
Carlos AlsinaOnda CeroPresentador De La Mañana
📆5/25/2026 12:11 PM
📰HOLAFashion
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El presentador de la mañana en Onda Cero, Carlos Alsina, ha anunciado su retirada del programa después de 33 años de información y opinión en la radio. Alsina ha explicado que su decisión se debe a su agotamiento y a la necesidad de dedicar más tiempo a la vida personal.

Carlos Alsina , presentador de la mañana en Onda Cero , ha anunciado su retirada del programa después de 33 años de información y opinión en la radio.

Según Alsina, su decisión de retirarse del primer tramo del programa se tomó el 13 de marzo y se comunicó al director general de la emisora. Ahora, Alsina ocupará el segundo tramo del programa y reivindicará los segundos tramos de otros programas.

Además, Alsina ha explicado que su decisión se debe a su agotamiento y a la necesidad de dedicar más tiempo a la vida personal

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Carlos Alsina Onda Cero Presentador De La Mañana Retirada 33 Años De Información Y Opinión Agotamiento

 

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