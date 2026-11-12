Carlos Alcaraz y Rafa Jódar se miden en las ATP Finals 2024

Se conoce el calendario de las ATP Finals 2024 en Turín. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar debutan contra Tiafoe y Zverev respectivamente. Conoce los horarios y grupos.

El sorteo oficial de las ATP Finals 2024 ha revelado los cruces definitivos para la fase de grupos en Turín. Esta competición reúne a las ocho mejores raquetas del circuito y define al Maestro de la temporada. Dos tenistas españoles representan a la delegación nacional en esta cita de máximo nivel.

Ronda de grupos revela cruces y horarios

El tenista murciano Carlos Alcaraz se integra en un grupo que incluye a Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe. Su debut está programado para el lunes 16 de noviembre, enfrentándose ante Frances Tiafoe en un partido que comenzará no antes de las 14:00 horas según el horario peninsular. Ese mismo día, a partir de las 20:30 horas, se disputará el duelo entre Daniil Medvedev y Flavio Cobolli.

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Rafa Jódar enfrenta al número uno de la ATP

El jugador de Leganés, Rafa Jódar, disputa sus primeras ATP Finals en un grupo compuesto por Alexander Zverev, Ben Shelton y Arthur Fils. Jódar comenzará su andadura contra Alexander Zverev, el actual número uno del ranking ATP. Este encuentro está fijado para el domingo 15 de noviembre, con un inicio programado no antes de las 14:00 horas. En la sesión nocturna de ese mismo día, a partir de las 20:30 horas, se medirá Ben Shelton contra Arthur Fils.

Historial y oportunidades para el tenis español

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar buscan conquistar un título que apenas dos españoles han logrado en la historia: Félix Mantilla y Tommy Robredo. Alcaraz ya cayó en la final de la temporada anterior ante Jannik Sinner. No habrá enfrentamiento directo entre Alcaraz y Jódar en la fase de grupos, pero podrían cruzarse en una hipotética final.

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Impacto mediático y cobertura de los eventos

La comunidad deportiva podrá seguir en tiempo real la crónica de los partidos de ambos españoles. La cobertura informativa incluirá la última hora de las ATP Finals y las actualizaciones de los resultados. La competición se desarrollará en el Pala Alpitour de Turín con una logística estricta de horarios para maximizar la audiencia global.

Calendario y siguientes pasos confirmados

Los horarios oficiales están establecidos para evitar solapamientos y asegurar la máxima visibilidad de los cruces. El domingo 15 de noviembre ya tiene confirmado el duelo inicial de Jódar. El lunes 16 de noviembre marca el inicio de las jornadas de Alcaraz. La fase de grupos determinará los clasificados para las semifinales del torneo.