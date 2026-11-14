Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se reencontraron en las ATP Finals de Turín

El tenista murciano Carlos Alcaraz y su exentrenador Juan Carlos Ferrero coincidieron en Turín antes de las ATP Finals, marcando un punto de encuentro emocional tras separarse a finales de 2025.

El tenista murciano Carlos Alcaraz y el exentrenador Juan Carlos Ferrero protagonizaron un emotivo reencuentro este sábado en Turín, Italia, antes del inicio de la fase final de la temporada en las ATP Finals. Este momento significativo ocurrió en el Inalpi Arena, el mismo escenario donde ambos compitieron y entrenaron juntos durante años, marcando un hito emocional en la carrera del número uno del mundo tras su reciente separación profesional.

Encuentro emocional en las ATP Finals

Carlos Alcaraz describió el reencuentro con su antigua figura paterna y técnica como un momento que será un poco extraño, pero lleno de ilusión y ganas de volver a verlo. El encuentro se produjo sobre la pista central del Inalpi Arena, justo antes del entrenamiento personal del tenista español. Durante su presencia en la pista, Alcaraz lució una rodillera en su pierna derecha, un detalle físico que no disminuyó la calidez del saludo entre el murciano y el valenciano.

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Juan Carlos Ferrero llegó a la pista con una gran sonrisa, evidenciando que la relación entre ambos ha mantenido un vínculo cordial y respetuoso a pesar de la separación oficial. El exjugador de tenis y actual entrenador tenía una misión profesional específica en este torneo: asesorar a su nuevo pupilo, Ben Shelton, en sus partidos preliminares antes de incorporarse definitivamente a su equipo técnico para la próxima temporada. Esta visita cruzada subraya la dinámica cambiante en el circuito profesional masculino.

Contexto de la separación profesional

La separación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero fue anunciada en diciembre de 2025, marcando el fin de una era dorada para el tenista murciano. La decisión de no continuar juntos para el año 2026 se produjo tras una colaboración histórica que incluyó seis títulos de Grand Slam y la consecución del récord de ser el número uno del mundo más joven de la historia, logrado a los 19 años. La noticia fue comunicada a través de las redes sociales por el propio Alcaraz, con un tono cariñoso que reflejaba el profundo respeto y la amistad acumulada durante siete años de trabajo intenso.

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Esta ruptura no solo cerró un ciclo deportivo exitoso, sino que también abrió la puerta a nuevas estructuras de apoyo para el jugador de Murcia. La división se entiende como una evolución natural en el desarrollo de un atleta que ha alcanzado la cúspide del tenis mundial, buscando ahora nuevas perspectivas tácticas y mentales para mantener su dominio en el circuito ATP. La separación se produce en un momento clave, poco antes de la competición más importante del año.

Estructura del equipo técnico actual

Tras la salida de Juan Carlos Ferrero, la estructura que rodea a Carlos Alcaraz se ha consolidado con figuras clave que han sido parte fundamental de su ascenso. Junto al propio tenista se encuentran Albert Molina, su agente, y Juanjo Moreno, su fisioterapeuta. Estos profesionales habían empezado a trabajar con Alcaraz cuando el murciano tenía apenas 15 años, lo que demuestra una continuidad y lealtad inquebrantable dentro del núcleo más cercano del jugador.

La presencia de Molina y Moreno en Turín es constante, formando un trío técnico que garantiza la estabilidad física y estratégica del jugador durante los torneos. Mientras Alcaraz se enfoca en su rendimiento en las pistas italianas, esta base de soporte le permite mantener su condición física óptima, a pesar de los detalles visibles como la rodillera que utiliza para proteger su pierna derecha. La separación con Ferrero no ha implica cambios drásticos en su círculo íntimo de trabajo.

Implicaciones futuras en el circuito

El reencuentro en Turín sirve como un preludio para las nuevas dinámicas en el tenis profesional. Para Juan Carlos Ferrero, su rol como asesor de Ben Shelton representa una nueva etapa en su carrera como entrenador de élite, mientras que para Carlos Alcaraz, significa la consolidación de su independencia deportiva bajo la tutela de su equipo actual. Este evento demuestra la profesionalización de las relaciones entre exentrenadores y tenistas, donde el respeto mutuo prima por encima de la distancia profesional.

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La próxima temporada 2026 marcará el primer año completo de esta nueva era para el murciano, sin la presencia física de Ferrero en su banquillo. Sin embargo, la naturaleza del deporte de élite permite que caminos profesionales se crucen, como ha sido el caso en las ATP Finals de este año. La comunidad tenis está atenta a ver cómo Alcaraz adapta su juego y estrategia bajo la nueva directriz técnica, mientras que Ferrero guía a Shelton en su propio desarrollo competitivo.

En resumen, este sábado en Turín no fue solo un encuentro fortuito, sino un símbolo del paso de una página histórica en la vida de Carlos Alcaraz. La coincidencia con Ferrero, ahora con otra misión profesional, confirma que la separación de finales de 2025 ha sido asumida con naturalidad y profesionalidad. Ambos continúan dejando huella en el deporte, aunque por diferentes lados de la red, manteniendo intacta la admiración y el lazo humano que los une desde hace más de una década.