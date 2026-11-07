Carlos Alcaraz vence a Casper Ruud y llega a su primera final del Masters 1000 de París

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó al noruego Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en la semifinal del Masters 1000 de París, asegurando su primer título en este prestigioso torneo.

Carlos Alcaraz ha logrado su primer billete para la final del Masters 1000 de París tras imponerse por 6-4 y 6-4 al tenista noruego Casper Ruud en la semifinal disputada en La Défense Arena. Este triunfo significa que el murciano, número 3 del mundo, se acerca a su primera corona en este evento específico, un torneo que aún no figura entre sus victorias, al igual que ocurre con los eventos de Canadá y Shanghái. El tenista de El Palmar demostró una superioridad técnica y mental que le permitió controlar el ritmo del encuentro desde el primer punto.

Detalles de la Semifinal contra Casper Ruud

El partido comenzó con un nivel competitivo donde Alcaraz mostró superioridad inicial, aunque los puntos se mantenían equilibrados en los primeros intercambios. Ruud, quien buscaba recuperar su mejor versión tras momentos difíciles, resistió con fuerza las dos primeras oportunidades de rotura de servicio que presentó el español. Sin embargo, con el marcador en 3-2 y 30-15, un 'passing' ejecutado con gran calidad por Alcaraz, a pesar de llegar bajo mucha presión, le permitió tomar la ventaja en el juego siguiente. Este 'break' resultó decisivo en la primera manga, principalmente porque el servicio del español rozó la perfección durante una racha de tres juegos magistrales.

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Tras ese inicio dominante, el partido se estabilizó en un nivel más terrenal donde Ruud mejoró notablemente su calidad de saque. El noruego comenzó a ganar muchos más puntos con menos golpes, dificultando que Alcaraz generara opciones de rotura. De hecho, durante los primeros nueve turnos de servicio, no hubo ninguna oportunidad clara de quiebre para el español. Ruud utilizó una combinación de saque y volea, dominando desde la derecha en su segundo golpe y aumentando su número de 'aces', lo que obligó a Alcaraz a sufrir más de lo habitual para mantenerse en el juego.

Posiciones y Estrategia de los Jugadores

Alcaraz aplicó la mentalidad que expresó la noche anterior, cuando declaró que debía disfrutar del torneo tratándolo simplemente como un juego. Esta actitud le permitió ejecutar jugadas de genio, como un 'passing' tras uno de los muchos revés invertidos de Ruud y otro punto brillante desde el resto hasta la definición. Estas acciones terminaron con una racha sin bolas de rotura, permitiendo al español disfrutar de tres oportunidades consecutivas de servicio para buscar la ventaja. La estrategia de Alcaraz se centró en aprovechar su capacidad para mover al oponente y forzar errores.

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Ruud, por su parte, continuó bajo una presión constante que afectó su consistencia. Aunque pareció estar sometido después de recibir solo un 'break' en la primera manga, logró mejorar su eficacia en el servicio. No obstante, la presión a la que estaba sometido generó varios errores por parte del noruego. Alcaraz, en cambio, hizo un homenaje ténico a John Isner en cuanto al servicio, sumando juegos sin apenas resistencia y demostrando una potencia y precisión que Ruud no pudo igualar en los momentos clave.

Impacto y Próximos Pasos en la Final

Con el marcador en 5-4, Alcaraz necesitó solo dos puntos tras un largo intercambio donde recorrió gran cantidad de metros para provocar el error de Ruud, para quedarse a cuatro puntos de la victoria. El tenista español no pudo terminar de otra manera que con otro espectáculo al servicio. Dos 'aces' facilitaron el camino para conseguir tres bolas de partido, y un tercero cerró un encuentro prácticamente perfecto al saque. El resultado final de 6-4 y 6-4 asegura a Alcaraz su primera final en este Masters 1000, un torneo histórico conocido como "maldito" para el tenis español.

El triunfo de Alcaraz no solo le permite aspirar a su primer título en París, sino que también consolida su estatus como uno de los favoritos para dominar el circuito en la temporada. La capacidad del murciano para mantener la calma bajo presión y ejecutar golpes de alta dificultad, incluso cuando el rival mejora su juego, demuestra una madurez competitiva excepcional. El tenista ya ha asegurado su presencia en la gran final, donde deberá enfrentar a su próximo oponente para escribir un nuevo capítulo en su palmarés internacional y superar la maldición histórica que pesaba sobre los jugadores españoles en esta competición.