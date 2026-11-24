Carlos Alcaraz y David Ferrer guían a España ante Austria en las Finales de la Copa Davis en Bolonia. España busca su séptimo título tras perder la final el año pasado.

El tenista Carlos Alcaraz se encuentra en Bolonia con el objetivo de aportar su talento para ayudar a España a ganar la Copa Davis. Las finales de esta importante competición se disputarán del 24 al 29 de noviembre en la ciudad italiana. El equipo español, dirigido por el capitán David Ferrer, compite con la ambición de levantar la Ensaladera y superar el lastre de haber perdido la final el año pasado ante Italia.

Calendario de partidos en Bolonia

La eliminatoria de cuartos de final de España está programada para el jueves 26 de noviembre a las 17:00 horas. Los españoles se enfrentarán directamente a Austria en este duelo crucial. El mismo día, a las 10:00 horas, Gran Bretaña medirá fuerzas con Alemania en el otro cuarto de final restante. Si España logra la victoria contra Austria, los de David Ferrer disputarán las semifinales el sábado 28 de noviembre a las 12:00 horas. En esa etapa, se medirían contra el vencedor del encuentro entre Gran Bretaña y Alemania.

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Formato competitivo y rivalidades

La estructura del torneo exige superar tres rondas eliminatorias: cuartos, semifinales y final. Cada serie se gana al mejor de tres partidos, que incluyen dos individuales y un dobles. Para avanzar, un equipo debe sumar dos puntos, comenzando por los enfrentamientos individuales. Solo si hay empate en los partidos de individuales, se disputa el dobles para desempatar. Todos los encuentros se juegan al mejor de tres sets. Esta dinámica crea tensiones estratégicas significativas para los capitanes.

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Historial de títulos y contexto actual

Italia es la actual campeona, habiendo conquistado la Ensaladera en los tres años consecutivos: 2023, 2024 y 2025. España cuenta con un palmarés de seis títulos, obtenidos en los años 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. La última vez que el equipo español se proclamó campeón fue en 2019 en la final jugada en Madrid. Estados Unidos domina el histórico total con 32 títulos, seguido por Australia con 28 y Francia y Gran Bretaña con 10 cada uno. España aspiró a recuperar el trono el año pasado pero cedió ante la selección italiana.

Implicaciones y expectativas del torneo

La presencia de Carlos Alcaraz, ganador reciente de las ATP Finals, añade un nivel de expectación elevado. En la final de Turín, Alcaraz derrotó a Alexander Zverev, lo que abre la posibilidad teórica de un reencuentro en estas Finales si ambos equipos avanzan. Italia, la defensora del título, iniciará su campaña el miércoles 25 de noviembre a las 16:00 horas contra Corea del Sur. Chequia y Canadá también disputan su cuartos de final el mismo día. La final absoluta se celebrará el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en el SuperTennis Arena del BolognaFiereItalia.