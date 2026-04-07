Carlos Alcaraz inicia la defensa de su título en Montecarlo contra Sebastián Báez

El número uno del mundo y defensor del título, Carlos Alcaraz, debuta en el Masters 1000 de Montecarlo contra Sebastián Báez. El torneo marca el inicio de la temporada de tierra batida y Alcaraz busca recuperar su mejor nivel tras algunas eliminaciones tempranas. El partido se jugará este martes.

Carlos Alcaraz , actual número uno del mundo y defensor del título, inicia su participación en el Masters 1000 de Montecarlo este martes, marcando el comienzo de la esperada temporada de tierra batida . El tenista español llega a Mónaco con grandes expectativas y la motivación de recuperar su mejor forma en la superficie que históricamente le ha brindado grandes satisfacciones.

Su debut será contra el argentino Sebastián Báez, quien consiguió su pase al cuadro principal tras vencer al suizo Stanislas Wawrinka en dos sets idénticos de 7-5. Alcaraz, tras un período sin jugar en tierra batida desde Roland Garros, ha expresado su entusiasmo por regresar a la arcilla. El joven tenista manifestó su anhelo por esta superficie, destacando las sensaciones y el juego que esta le permite desarrollar. “Echo de menos la tierra batida cada vez que termina la temporada de tierra. Ha pasado mucho tiempo desde Roland Garros sin pisar tierra. En mis primeros entrenamientos, le dije a mi equipo que era hora de volver a ensuciarse los calcetines. Es increíble estar de vuelta en tierra batida”, afirmó Alcaraz. Su objetivo es claro: consolidarse en la cima del tenis mundial y revalidar el título conquistado el año anterior en Montecarlo, donde derrotó en la final al italiano Lorenzo Musetti. \La defensa del título en Montecarlo representa un desafío crucial para Alcaraz, especialmente tras las recientes eliminaciones en Indian Wells y Miami, torneos donde no logró alcanzar las etapas finales. El tenista murciano, aunque figura como uno de los principales favoritos, prefiere mantener la calma y centrarse en el presente. “Estar aquí como vigente campeón, siendo sincero, es algo en lo que no estoy pensando. Trato de tener una buena mentalidad, mejorar con cada entrenamiento y ver cómo van las cosas”, aseguró Alcaraz. El torneo monegasco podría ser un punto de inflexión en su temporada, tal como lo fue el año pasado. Alcaraz confía en que Montecarlo le sirva de trampolín para afrontar con éxito los siguientes torneos de tierra batida y seguir consolidando su posición en el ranking ATP. Su participación en Montecarlo es una oportunidad para demostrar su capacidad de adaptación y recuperación, en un momento en el que el italiano Jannik Sinner, ganador del Sunshine Double (Indian Wells y Miami), amenaza su puesto como número uno del mundo. La competencia es feroz, y Alcaraz es consciente de que necesita rendir al máximo para mantener su hegemonía. Además de la defensa del título, Alcaraz buscará ajustar su juego y afinar detalles técnicos y tácticos para afrontar con garantías la temporada de tierra batida, que culminará con Roland Garros. \El enfrentamiento contra Sebastián Báez será el primer obstáculo en el camino de Alcaraz hacia la defensa de su corona. Aunque el historial entre ambos favorece al español, con tres victorias en tres enfrentamientos previos, este partido será especial por ser el primero sobre tierra batida. Los duelos anteriores se disputaron en pista dura, lo que añade un elemento de incertidumbre y emoción al encuentro. Báez, por su parte, llega a Montecarlo con la motivación de dar la sorpresa y escalar posiciones en el ranking ATP. El partido se jugará este martes, 7 de abril, no antes de las 13:20 horas, y será transmitido por Movistar+. La expectativa es alta, y los aficionados al tenis esperan un encuentro de gran nivel, con dos tenistas que buscarán la victoria desde el primer punto. La adaptación de Alcaraz a la tierra batida, su estado de forma y su capacidad para superar la presión serán clave en su desempeño en el torneo. La afición española y mundial estará atenta a cada uno de sus movimientos, esperando ver al mejor Alcaraz en acción. El retorno a la tierra batida es una oportunidad para el español de demostrar su valía y confirmar su lugar entre los grandes del tenis mundial, consolidando así su trayectoria ascendente





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