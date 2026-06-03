Carlos Alcaraz continúa su recuperación y podría volver en la gira de cemento estadounidense

El tenista español Carlos Alcaraz sigue avanzando en su proceso de recuperación tras renunciar a dos Grand Slam. Según el capitán de Copa Davis y David Ferrer, su evolución es positiva y podría regresar en el US Open. Además, noticias sobre el Real Madrid, un velero reciclable y más.

Carlos Alcaraz , el talentoso tenista de El Palmar, continúa en proceso de recuperación tras verse obligado a renunciar a la participación en dos torneos de Grand Slam.

Aunque no se ha fijado una fecha exacta para su regreso a la competición, algunos expertos y analistas señalan que podría ser en la gira de cemento de Estados Unidos, a finales de verano, coincidiendo con el US Open. Según ha declarado el capitán español de Copa Davis a Radio Nacional de España, la recuperación de Alcaraz "va bien".

"Lo importante es que él se recupera bien y cuando vaya a jugar o debutar en competición que esté con todas las garantías para que no se haga daño", explicó el capitán. Por su parte, David Ferrer, extenista y ahora capitán, también ha confirmado que habla regularmente con Alcaraz y que su evolución es positiva.

"Conociendo a Carlos, sé que tiene ganas de volver", indicó Ferrer a la Agencia EFE. En declaraciones a la Real Federación Española de Tenis (RFET), Ferrer reiteró que la recuperación "va bien" y que "lo importante" es que llegue "con las mejores garantías a la competición". Ferrer también reflected sobre la naturaleza de las lesiones en el tenis de alto nivel: "Las lesiones son algo lógico en un momento de tu carrera.

Juegan muchísimos partidos y esto es un aprendizaje por parte de Carlos, así como una evolución en su vida profesional y también personal". Mientras tanto, en otros temas deportivos, el Real Madrid ha presentado oficialmente su nueva camiseta, que incluye un inesperado toque de color rosa.

Además, Florentino Pérez, presidente del club, ha defendido la entrada de un inversor con un 5% del capital, asegurando que "no va a mandar en el club" y que la sociedad seguirá siendo 100% de los socios, aunque de forma "simbólica" se abra a un inversor. Por otro lado, un joven de 23 años originario de Gran Canaria está preparando una travesía en solitario del Atlántico a bordo del velero 'Marara', construido con materiales 100% reciclables, diseñado para ser destruido al final de su vida útil y reemplazado por una nueva embarcación





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