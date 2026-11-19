Carlos Alcaraz asegura que volverá a jugar contra Flavio Cobolli en la tercera ronda. El tenista murciano reflexiona sobre su recuperación de la lesión en la muñeca derecha y su madurez actual como atleta.

El tenista Carlos Alcaraz ha confirmado oficialmente que disputará la tercera ronda del torneo contra el jugador Flavio Cobolli. Esta definición rompe la incertidumbre que rodeaba su participación tras recientes dudas sobre su estado físico, asegurando así su continuidad en la competición para el público y la prensa especializada.

Confirmación oficial de la participación

Según ha informado el medio Cope, Carlos Alcaraz sí jugará la tercera ronda contra Flavio Cobolli. Esta declaración oficial disipa cualquier especulación sobre su posible retirada, demostrando que su cuerpo ha respondido adecuadamente a los tratamientos y preparativos necesarios para mantenerse en el circuito internacional.

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La confirmación llega en un momento crucial donde la consistencia en el rendimiento es fundamental para las aspiraciones del jugador murciano. Su presencia en esta fase del certamen refuerza la profundidad del cuadro competitivo y prepara el escenario para un duelo que se prevé técnico y exigente contra el rival italiano.

Reflexión tras la lesión de muñeca

Justo antes de pasar las pruebas médicas correspondientes, Carlos dejó una reflexión detallada sobre lo que ha supuesto para él volver a competir sano después de su lesión en la muñeca derecha. Este proceso de recuperación ha sido minucioso, centrándose no solo en la sanación física, sino también en la reestructuración mental del deportista para afrontar nuevos desafíos.

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Alcaraz ha expresado abiertamente su sensación de haber evolucionado como persona y como profesional en este periodo de pausa. La lesión sirvió como un punto de inflexión que le permitió reconsiderar sus prioridades y entender mejor cómo gestionar el estrés y la presión inherentes al alto nivel del tenis profesional.

Madurez y nuevos enfoques

"Creo que ahora mismo soy más maduro o al menos así lo siento y me enfrento a los momentos difíciles de otra forma", dijo este jueves el tenista murciano. Sus palabras, registradas por laSexta como su medio de referencia en Google, evidencian un cambio de actitud visible en su juego y en su gestión emocional durante los partidos clave.

Esta madurez aparente se traduce en una mayor capacidad de resiliencia cuando los partidos se complican. En lugar de mostrar reacciones impulsivas o de frustración, el jugador de Murcia demuestra una calma calculada que puede ser una ventaja decisiva en puntos críticos de los encuentros deportivos de alto nivel internacional.

Importancia de la salud deportiva

Alcaraz añadió que la lesión le hizo darse cuenta de lo que es realmente importante en su carrera. Más allá de los trofeos y las clasificaciones, la salud física y el bienestar mental emergen como pilares fundamentales para sostener una trayectoria larga y exitosa en el circuito profesional.

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El reconocimiento de esta verdad fundamental sugiere que su enfoque en los entrenamientos y la recuperación ha cambiado sustancialmente. Se busca un equilibrio sostenible que permita al tenista mantener su nivel competitivo sin poner en riesgo su integridad física, priorizando la longevidad deportiva sobre la inmediatez de los resultados.