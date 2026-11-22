Carlos Alcaraz suma la Copa de Maestros en Turín y confirma que jugará la Copa Davis con España la próxima semana, a pesar de las molestias en su isquiotibial izquierdo.

El tenista español Carlos Alcaraz ha confirmado su disponibilidad para representar a la selección española en el próximo torneo de la Copa Davis. Este anuncio se produce tras su contundente victoria en la final de las ATP Finals, donde se impuso al alemán Alexander Zverev para levantar su primera Copa de Maestros. El jugador murciano ha declarado que su prioridad física es llegar en las mejores condiciones posibles al compromiso internacional.

Victoria en Turín y nuevo título del ranking mundial

Carlos Alcaraz ha logrado derrotar a Alexander Zverev en la final disputada en Turín, un triunfo que le permite sumar un nuevo trofeo a su palmarés profesional. Esta conquista representa un hito significativo en su carrera, marcando la culminación de una temporada espectacular donde el tenista murciano ha demostrado su dominio actual en el circuito. La victoria en este torneo de élite reafirma su estatus como el número uno del ranking mundial, consolidando un momento de gran forma竞技.

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Lesión en isquiotibial y gestión de su estado físico

A pesar del éxito deportivo, Carlos Alcaraz ha sido transparente sobre las molestias físicas que arrastra durante el desarrollo de las ATP Finals. El tenista especificó que padece un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda, una dolencia que ha tenido que gestionar durante la semana en Turín. Ha mencionado que ha lidiado con situaciones complicadas fuera de la pista debido a este malestar, lo que ha exigido una atención especial a su recuperación muscular para mantener el alto rendimiento competitivo.

Perspectivas para el equipo español en Bolonia

Tras el torneo italiano, la atención de Carlos Alcaraz se dirige ahora hacia la Copa Davis, que se celebrará la próxima semana en la ciudad italiana de Bolonia. El tenista ha expresado su entusiasmo y motivación para ayudar al equipo español a lograr la séptima Ensaladera, el trofeo que representa la máxima gloria en el tenis por equipos. Su presencia es clave para la estrategia de la Armada, que busca sumar puntos importantes en esta competencia internacional de gran prestigio.

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Calendario de enfrentamientos en Cuartos de Final

La próxima ronda de la Copa Davis definirá los rivales de España mediante los resultados de otros duelos cruciales. El oponente de la selección española dependerá del ganador del enfrentamiento entre Gran Bretaña y Alemania. Además, se jugarán otras eliminatorias de cuartos de final que incluirán los partidos entre República Checa y Canadá, así como el duelo entre Italia y Corea del Sur, configurando el tablero de la siguiente fase.

Consolidación del título y liderazgo deportivo

La victoria de Carlos Alcaraz sobre Alexander Zverev cierra un ciclo de logros excepcionales que incluye la consecución del Grand Slam. El tenista murciano había completado previamente el Open de Australia, su primer título mayor en la pista dura, y se había coronado campeón en Doha y en Viena. Su dominio continuó con la victoria en el Masters 1.000 de París, lo que le permitió llegar a las ATP Finals con una ventaja competitiva y una confianza plena en su juego, aprovechando también su periodo de lesión previa para llegar fresco a la recta final del curso.