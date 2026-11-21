El tenista murciano Carlos Alcaraz remonta a Ben Shelton y alcanza su segunda final consecutiva en las Finales ATP con un marcador de 3-6, 6-3 y 7-6(1).

El tenista español Carlos Alcaraz ha logrado clasificarse para la final de las Finales ATP el sábado, tras superar en una reñida batalla al estadounidense Ben Shelton. El murciano, quien perdió el primer set, logró dar la vuelta al partido y doblegar a su rival en el tie-break del tercer set, consolidando su posición entre los mejores jugadores del circuito.

Detalles de la remontada de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se clasificó este sábado para su segunda final consecutiva de las Finales ATP tras remontar y sufrir ante Ben Shelton. El estadounidense, que ahora entrena con Juan Carlos Ferrero, se adjudicó el primer set y llevó una pugna muy equilibrada al desempate. Sin embargo, el español no perdonó en el momento decisivo, ganando con un marcador final de 3-6, 6-3 y 7-6(1).

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El murciano fue de menos a más durante el encuentro. Encontró en el segundo parcial el juego que no había conseguido desplegar al inicio del partido. Esta capacidad de adaptación le permitió recuperar el control del duelo y avanzar a la siguiente ronda con una victoria que requiere alta calidad en los momentos clave.

Posiciones de las partes y contexto competitivo

Ben Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero a partir de la próxima temporada, murió en la orilla y se quedó cerca de firmar una de las victorias más importantes de su carrera. El tenista estadounidense disputó este torneo por segunda vez, aunque en la edición anterior no cosechó ningún triunfo, lo que demuestra la evolución de su rendimiento en este escenario.

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Por su parte, la trayectoria de Carlos Alcaraz en este evento muestra una búsqueda constante de títulos que se le resistieron previamente. El año pasado, cayó en la final ante Jannik Sinner, una derrota que ahora busca redimirse ante una nueva oportunidad para coronarse como el mejor jugador del año en este torneo exclusivo.

Impacto en el tablero y próximos pasos

Carlos Alcaraz buscará este domingo, ante el ganador del partido entre Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, un título que se le resistió el año pasado. La final estará marcada por la expectativa de ver si el tenista murciano puede cerrar un ciclo de derrotas en finales de grandes torneos y alzarse con el trofeo.

La clasificación de Carlos Alcaraz a la final de las Finales ATP consolida su estatus dentro del elite del tenis mundial. Este resultado abre la puerta a una disputa decisiva que definirá al campeón del año, con Carlos Alcaraz como uno de los principales protagonistas junto a su oponente final, aún por determinar entre Alexander Zverev y Daniil Medvedev.