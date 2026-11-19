Carlitos Alcaraz enfrenta preocupantes molestias musculares en el Inalpi Arena tras un partido exigente. Se evalúa el alcance de la lesión isquiotibial.

Carlitos Alcaraz ha concluido su reciente enfrentamiento en el Inalpi Arena con una victoria, aunque la alegría del triunfo se ha visto empañada por una noticia preocupante: una lesión física que podría alterar su preparación futura. El tenista murciano reconoció abiertamente haber sentido molestias al inicio del segundo set de su pierna izquierda, una sensación que le obligó a reducir drásticamente su ritmo y abandonar el nivel de juego que estaba firmando en la central.

Momentos críticos en el segundo set

Las imágenes difundidas por el evento revelan el instante exacto en que Carlitos, dejando entrever la acción en la que comenzaron sus problemas físicos. Las molestias podrían haberse originado al comienzo del segundo set, un momento crucial cuando Alcaraz gozaba de una bola de break a su favor. La tensión de ese punto específico parece ser la causante directa de los dolores posteriores.

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Tras una volea corta del rival ruso Medvedev, el murciano se lanzó con todo para alcanzar una dejada e intentar superar al oponente en la red. Esta acción, intrínsecamente exigente y de alto impacto físico, requirió un esfuerzo extraordinario que podría estar detrás de sus posteriores problemas físicos y la interrupción de su fluidez natural durante el resto del duelo.

Reacción y diagnóstico preliminar

La concentración de las cámaras del evento captó a Carlitos echándose la mano a la parte exterior del muslo, señalando con precisión la zona del isquiotibial. Fue en ese preciso instante cuando comenzó a quejarse del dolor intenso y solicitó posteriormente tiempo médico para ser tratado en pista, interrumpiendo el flujo del partido y generando incertidumbre sobre su estado físico real.

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Alcaraz, ganador de siete Grand Slams, explicó tras la finalización del choque que aceptó la situación con calma. No afirmó que la molestia haya impedido su movilidad por completo, pero admitió que el juego no fluyó con la naturalidad habitual. Aceptó el contratiempo e intentó jugar relajado, priorizando la gestión del partido sobre la exacción física máxima para evitar un daño mayor.

Próximas horas de observación

Las próximas horas son fundamentales para conocer el alcance exacto de una posible lesión seria o confirmar que todo se queda en un susto momentáneo. El equipo médico y el propio tenista murciano aguardarán la evolución de los síntomas para tomar decisiones sobre su participación en los compromisos inmediatos, manteniendo la incertidumbre hasta contar con diagnósticos más precisos sobre la integridad muscular.