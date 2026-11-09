Carles Puigdemont descarta regresar a Catalunya en las elecciones generales del 29N

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, líder de Junts, confirma que no volverá durante la campaña electoral del 29N. Analizamos su postura política y el impacto en el independentismo.

El expresident de la Generalitat de Catalunya y líder actual del partido Junts, Carles Puigdemont, ha confirmado este lunes durante una entrevista con El Punt Avui que no regresará a su tierra natal durante el período de campaña electoral para las elecciones generales programadas para el 29N. Esta decisión definitiva cierra cualquier especulación sobre su presencia física en el territorio español en las semanas previas a los comicios, marcando una línea clara en su estrategia política y su relación con el gobierno central.

Puigdemont ha argumentado que su presencia en Catalunya durante este lapso de tiempo no sería beneficiosa para su proyecto político. Considera que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tendría un interés estratégico en que su regreso quedara ensordecido por el ruido mediático y las disputas típicas de una contienda electoral. Según su análisis, el objetivo del gobierno central sería diluir la carga simbólica de su retorno en el barro de la campaña, impidiendo que él actúe con la autoridad moral de quien ha estado nueve años en el exilio.

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Análisis de la Estrategia Política de Puigdemont

El expresident ha detallado que, inicialmente, existía una gran alegría en su partido, Junts, ante la posibilidad teórica de volver al país sin ser detenido por las autoridades judiciales. Esta perspectiva generó expectativas sobre una campaña electoral muy diferente y favorable para sus objetivos soberanistas. Sin embargo, Puigdemont se vio obligado a moderar esas expectativas y ajustar la hoja de ruta, reconociendo que la realidad jurídica y política no permitía un escenario tan optimista para el momento actual de la contienda electoral.

La estrategia actual de Puigdemont se centra en evitar ser reduccionista a la figura de un simple líder de partido. Al mantenerse fuera durante la campaña, busca preservar su estatus como el 'president' que ha liderado el movimiento independentista desde fuera de las fronteras. Esta postura le permite mantener una distancia crítica con las dinámicas partidistas inmediatas, reservando su intervención para un momento posterior en el que pueda evaluar el clima político sin la presión del día a día electoral.

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Decisión Sobre el Futuro Institucional Inmediato

Respecto a su futuro político inmediato, Carles Puigdemont ha asegurado que solo tomará decisiones concretas una vez que haya vuelto a Catalunya. Ha enfatizado que le falta un paso crucial previo: hablar directamente con la gente en el territorio para evaluar las demandas y el estado de ánimo social. Este diálogo face-to-face es visto como un prerrequisito indispensable antes de definir su próximo movimiento institucional o político dentro del marco del proceso soberanista.

El líder de Junts ha reiterado su compromiso inquebrantable con la causa de la independencia de Catalunya. Sin embargo, ha dejado abierta la incógnita sobre su rol específico en los próximos pasos del movimiento. No se imagina desentendido del proceso, pero reconoce que la naturaleza de su participación puede variar significativamente dependiendo de las circunstancias futuras y de los resultados electorales que se cierren.

Escenarios Posibles Tras el Retorno a Catalunya

Entre las diversas opciones que ha contemplado públicamente, Puigdemont ha enumerado distintas vías de acción que podrían materializarse tras su regreso definitivo. Ha mencionado la posibilidad de volver a manifestarse en el Fossar dels Santjoan, el lugar histórico de la Diada en Barcelona, lo que indicaría un rol más cercano a la movilización social tradicional. Esta opción sugeriría una reafirmación de su conexión con la base social del independentismo.

Por otro lado, el expresident ha considerado otras formas de contribuir, como la producción de libros o la publicación de escritos que analicen la situación actual. También ha abierto la puerta a una participación electoral directa, indicando que podría presentarse a unas futuras elecciones si las condiciones lo requirieran. Incluso ha citado una posibilidad menos convencional, como convertirse en alcalde de su pueblo natal, Amer, lo que demostraría una voluntad de reconexión local y territorial.

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Finalmente, la indeterminación de su rol futuro subraya la complejidad de la situación actual para el independentismo catalán. La falta de una definición clara sobre si Puigdemont optará por una vía institucional, social o cultural refleja la incertidumbre que caracteriza al movimiento en vísperas de las elecciones generales del 29N. Su regreso, cuando tenga lugar, marcará sin duda un punto de inflexión en la dinámica política de la región.