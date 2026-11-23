El escritor y exsenador Carles Mulet denuncia la opacidad de la Diputación de Castellón al no promocionar el Premi Josep Pascual Tirado que recibió.

Carles Mulet, escritor y exsenador de Compromís, ha denunciado públicamente la falta de difusión institucional por parte de la Diputación de Castellón respecto al Premi Josep Pascual Tirado que le fue otorgado. Esta crítica surge tras la ceremonia de entrega celebrada el pasado 18 de noviembre, evento que la institución provincial no promocionó adecuadamente en sus canales oficiales.

Detalles del acto en Castellón

El galardón fue entregado en el Salón de Recepciones de la Diputación de Castelló, en un acto que contó con la presencia de destacados personajes locales. Alejandro Clausell, el diputado provincial de Cultura, fue quien hizo entrega del premio en el sobre oficial, cumpliendo así con el protocolo establecido para la ocasión.

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La ceremonia también incluyó intervenciones simbólicas importantes para la tradición castellonense. María Collados Marzá, reina de las Fiestas de Castellón, entregó una rosa al ganador, mientras que Mònica Marco Galán le entregó el gaiato del premio, elementos clave de la identidad cultural de la provincia.

Polémica por el silencio institucional

Mulet ha destacado que, aunque la Diputación patrocina el galardón, no dio difusión ni al veredicto ni al acto de entrega a través de sus redes sociales ni de sus portadas generales. La única publicación se limitó a un apartado específico de Cultura en la página web, con una visibilidad muy reducida para el público general. Esta omisión ha sido considerada por el autor como un silencio significativo y poco transparente.

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La crítica se intensifica si se considera la trayectoria política del autor, quien fue concejal de Cabanes durante 16 años, entre 2003 y 2019, y senador por designación de las Corts Valencianes entre 2015 y 2023. Mulet considera que esta falta de reconocimiento es llamativa dado que su trayectoria está claramente alejada del Partido Popular, formación que gobierna actualmente la Diputación provincial.

Reivindicaciones del coordinador del premio

Joan Josep Trilles, coordinador del premio y secretario del jurado, aprovechó su intervención para reclamar una mayor proyección institucional. Trilles agradeció el apoyo de la Diputación y de Unària Edicions, pero insistió en la necesidad de que el certamen, que cuenta con veintisiete ediciones de historia, reciba una difusión a la altura de su trayectoria consolidada.

El jurado de esta edición estuvo presidido por María Victoria Pascual Mon, nieta de Josep Pascual Tirado y representante de la Diputación. También participaron Vicent Gascó Villanueva, ganador de la edición anterior; Amelia Díaz Benlliure, en representación de Unària Edicions; y Mònica Marco Galán, de la Federació de Colles de Castelló, asegurando así la representación de diversas instituciones culturales.