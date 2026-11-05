Cariño presenta 'El Encanto' con Alicia Ros y Paola Rivero

El dúo español Alicia Ros y Paola Rivero lanza el nuevo álbum de Cariño. La banda explica su evolución sonora y el inicio de la gira en diciembre.

El dúo formado por Alicia Ros y Paola Rivero se enfrenta a un momento crucial en su trayectoria con el lanzamiento del nuevo disco de Cariño. Tras la partida de la fundadora María Talaverano en septiembre de 2025, el grupo ha decidido reafirmar su identidad musical. El proyecto musical busca reencontrarse con sus orígenes pop en lugar de comenzar desde cero, tal como confirmaron las dos integrantes restantes.

Evolución Sonora y Nuevos Temas

La nueva obra discográfica marca un giro consciente hacia el tontipop de los años 90. La banda abandona los sonidos urbanos y el uso excesivo de autotune que caracterizaban trabajos anteriores. Esta decisión estética responde a la necesidad de recuperar la magia en su creación musical, inspirada en el concepto Pop Magic formulado por Grant Morrison. Las nuevas canciones reflejan una madurez artística que permite a las artistas explorar temas complejos con mayor profundidad lírica.

Also read La familia de Jesús de Miguel agradece las muestras de cariño y pide respeto a su intimidad para poder vivir el duelo con tranquilidad

Entre las pistas destacadas se encuentra una canción donde se canta explícitamente el deseo de abandonar la música para dedicarse a otro trabajo. Esta letra, escrita por Alicia Ros, revela la lucha interna de la artista con la industria. La inclusión de este tema muestra la honestidad brutal que caracteriza a la nueva etapa del grupo. La música pasa de ser una obligación profesional a un hobby que también puede generar ingresos, según lo expresado por la vocalista.

Desafíos Internos y Críticas Públicas

La separación de María Talaverano generó una oleada de especulaciones en las redes sociales. Alicia Ros y Paola Rivero han tenido que hacer frente a opiniones externas que cuestionaban la viabilidad del proyecto. Las integrantes reconocen que estas críticas afectaron su orgullo y bienestar emocional durante el proceso de composición. A pesar del ruido mediático, ambas artistas mantienen que su conexión como compañeras es irreemplazable.

Advertisement

Paola Rivero enfatiza que solo ellas dos comprenden completamente la historia del grupo al haberla vivido en primera persona. La guitarrista admite que hubo declaraciones falsas y feas sobre la situación interna. Sin embargo, Alicia Ros asegura que su conciencia tranquila es el motor que les permite continuar adelante. La banda ha decidido no buscar la aprobación universal, priorizando su integridad artística sobre la aceptación pública.

Próximos Conciertos y Gira Nacional

La presentación oficial del material comenzará con una gira que inicia el 12 de diciembre en Valencia. La agenda incluye paradas en ciudades clave como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Málaga, Granada y Bilbao. Un elemento singular de esta turné es la inclusión de un mago como acto de apertura para cada concierto. Este detalle reforzará la temática mágica y teatral del nuevo álbum.

El dúo espera que el público valorice su trayectoria completa y no se centre únicamente en la controversia reciente. Alicia Ros y Paola Rivero confían en que el nuevo sonido conecte con los seguidores originales y atraiga a nuevos oyentes. La esperanza es que el futuro del grupo sea próspero y creativo, cumpliendo con la estrofa final del disco que habla de sonar perfecto en el pasado, futuro y presente.