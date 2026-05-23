Carera por substituir a Starmer al frente del Gobierno y del Partido Laborista

La dimisión más sonada de las varias que hubo y desencadenó un período de primarias en el partido del gobierno. El exministro ha desafiado a Starmer como primer ministro, que ha reconocido la impopularidad del gobierno y ha dicho que los próximos debates electorales y en torno a las ideas se convertirá en un periodo de primarias, en cambio personalismos y facciones.

La carrera por substituir a Keir Starmer al frente del Gobierno y del Partido Laborista ha reabierto el debate sobre la dimisión más sonada de las varias que hubo y desencadenó de facto un período de primarias en el partido del gobierno.

La razón de ese desafío al primer ministro, que ha llegado a la conclusión de que sería deshonorable y carente de principios seguir en el cargo, ha llevado a los resultados de la semana pasada, una derrota en Inglaterra, Escocia y Gales que no tienen precedente en la historia de nuestro país y Reform UK





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