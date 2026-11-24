Care Applications utiliza hidrógeno verde para reducir residuos textiles. Su tecnología H SAVES H2O baja la conductividad del 90,5% en Alcoy, España.

La empresa alicantina Care Applications ha desarrollado una tecnología modular e inteligente diseñada para modernizar maquinaria textil obsoleta sin la necesidad de sustituirla por completa. Esta innovación estratégica permite a las fábricas reducir costes operativos y minimizar su impacto ambiental en el sector.

Innovación H SAVES H2O y Hidrógeno Verde

El núcleo de esta revolución es H SAVES H2O, un prototipo que integra hidrógeno verde como agente purificador en el proceso de teñido. La solución sustituye parte de los agentes reductores químicos tradicionales dentro de una atmósfera inerte, utilizando la plataforma CLOSE-N® para mejorar la eficiencia.

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Los ensayos piloto realizados confirmaron resultados contundentes para la sostenibilidad hídrica. La tecnología logró una reducción del 90,5% en la conductividad de las aguas residuales y bajó un 85% el uso de reductores químicos. Esta caída drástica en la conductividad hace viable la reutilización directa del agua en nuevos ciclos de teñido.

Impacto Operativo con CONTROL-BOX y close-n

Entre las soluciones ya consolidadas de Care Applications figuran los sistemas ECOFinish y CLOSE-N, además del dispositivo CONTROL-BOX. Este último se emplea en más de 160 instalaciones distribuidas en 17 países para automatizar el control de pH, conductividad y Red-Ox en maquinaria existente.

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La instalación de CONTROL-BOX en equipos antiguos permite lograr una reproducibilidad del 100% en los procesos de teñido. Al eliminar los reprocesos que consumen tiempo y recursos, la pyme evita la necesidad de reemplazar equipos costosos, ofreciendo una vía transformadora para la industria nacional sin desembolsar fortunas en maquinaria nueva.

Fundación y Visión de Carmina Ferri y Romano Campese

La compañía fue fundada en 2015 por Carmina Ferri, ingeniera técnica textil, y Romano Campese, experto en tintura y desarrollo técnico de maquinaria. Ambos acumulaban años de trayectoria en la producción textil internacional y el desarrollo de maquinaria especializada antes de crear la pime en la cuna textil de Alcoy.

Ferri trabajó durante años en I+D de procesos de tintura y acabado, mientras que Campese pasó del laboratorio a la dirección técnica de una reconocida tintorería italiana. Su objetivo era crear dispositivos adaptados a la maquinaria existente para cuidar del medio ambiente, de los trabajadores y reducir el uso extensivo de recursos.

Contexto del Sector y Escalado para 2027

El sector textil español enfrenta desafíos históricos de deslocalización y competencia, pero la tecnología se ha convertido en el aliado principal para reinventar la industria. Ante el consumo mundial de 215 billones de litros de agua estimado para junio de 2026, Care Applications propone una filosofía disruptiva.

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La empresa busca escalar industrialmente su prototipo de hidrógeno para 2027. Con dos patentes europeas y premios de innovación, la firma sigue ayudando a la industria textil a adaptarse a las normativas de sostenibilidad y huella hídrica, ofreciendo una alternativa viable frente al reemplazo total de equipos.