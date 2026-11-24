El cardiólogo José Abellán explica cómo el ejercicio intenso sin preparación aumenta 200 veces el riesgo de evento cardiovascular, pero la rutina regular reduce drásticamente esta amenaza.

El cardiólogo José Abellán ha ofrecido una advertencia clara sobre la seguridad física durante la actividad deportiva en el podcast 'ZZEN Talks'. Según sus datos, realizar un esfuerzo intenso sin haber mantenido una rutina previa incrementa el riesgo de sufrir un evento cardiovascular hasta 200 veces. Esta revelación surge para aclarar una aparente contradicción en la fisiología del ejercicio y reforzar la necesidad de la preparación adecuada.

Mecanismo fisiológico del esfuerzo cardíaco

Durante la práctica de ejercicio físico, el corazón trabaja a mayor velocidad para satisfacer las demandas energéticas del cuerpo. Esta adaptación provoca un aumento inmediato de la frecuencia cardíaca y una elevación significativa de la presión arterial. El organismo prioriza el flujo sanguíneo hacia los músculos para facilitar el movimiento y hacia el cerebro para dirigir la operación motora.

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Como consecuencia de esta redistribución de recursos, el cuerpo entra temporalmente en un estado que se puede describir como un "modo diabetes" controlado. En esta fase, la mayoría de los órganos se vuelven resistentes a la insulina, un proceso previo a la diabetes, pero gestionado efímeramente. Este mecanismo asegura que los músculos reciban nutrientes y que el cerebro tenga acceso suficiente a glucosa.

Diferencias entre sedentarismo y entrenamiento regular

La magnitud del riesgo varía drásticamente dependiendo de la constancia del entrenamiento. Si una persona sedentaria realiza un esfuerzo intenso repentino, el peligro de infarto se multiplica por 200. Sin embargo, cuando existe una rutina de ejercicio regular, ese aumento del riesgo se reduce a solo diez veces superior al nivel basal. Esta diferencia es crucial para entender la protección que ofrece la disciplina deportiva.

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El riesgo disminuye aún más si la persona mantiene una frecuencia de entrenamiento de cinco veces por semana. En este caso, el peligro aumenta solo dos o tres veces respecto a los niveles de descanso normal. Estos datos demuestran que el cuerpo adapta sus mecanismos de defensa y eficiencia metabólica cuando se somete a esfuerzo de forma habitual y planificada.

Recomendaciones para una práctica deportiva segura

El especialista aclara que estos datos no deben servir para desaconsejar la actividad física, sino para subrayar la importancia de una preparación adecuada. Las pruebas de alta intensidad pueden aumentar el riesgo de evento cardíaco si no hay entrenamiento previo, guía profesional o evaluación médica. La clave reside en integrar el ejercicio de manera progresiva y monitorizada para minimizar cualquier amenaza para la salud.