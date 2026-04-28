Capturan a 'El Jardinero', presunto líder del CJNG, en Nayarit

Fuerzas especiales de la Marina de México detuvieron a Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', considerado uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La operación se llevó a cabo en Nayarit y fue confirmada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Flores Silva es buscado por Estados Unidos con una recompensa de 5 millones de dólares.

Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México lograron la detención de Audias Flores Silva, conocido como ' El Jardinero ', en el estado de Nayarit.

Este individuo, identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado dos meses después de la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', quien durante años fue considerado el máximo líder de dicha organización criminal. La confirmación del arresto llegó este lunes por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que Flores Silva tenía una orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Por su captura, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares. La operación que llevó a la detención de 'El Jardinero' fue planeada, desarrollada y ejecutada por personal de la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, según lo informado por García Harfuch en un comunicado publicado en su cuenta de X. En el mismo, el funcionario reconoció la valentía, disciplina y compromiso de los elementos de seguridad que participaron en la captura.

Audias Flores Silva, de 45 años, era considerado por analistas en seguridad como un posible sucesor de 'El Mencho' tras su muerte en febrero durante un operativo militar en Tapalpa, un pueblo ubicado a unos 120 kilómetros al suroeste de Guadalajara en una zona montañosa, que desató una ola de violencia en 20 estados del país. Desde entonces, el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del país, podría estar atravesando posibles reacomodos para definir su liderazgo.

Según información de InSight Crime, entre los posibles sucesores de 'El Mencho' dentro de la estructura del cartel también figuran Juan Carlos Valencia González, alias 'El 03', y Ricardo Ruiz Velasco, alias 'Doble R', ambos identificados como figuras de alto rango en la operación y expansión territorial de la organización. El Departamento de Estado de EE.

UU. señala a Flores Silva como un estrecho colaborador de 'El Mencho', considerado durante años el máximo líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica como uno de los líderes regionales del CJNG que tenía control en varias zonas de la costa del Pacífico mexicano, incluido Nayarit.

Investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) sostienen que el detenido operaba aeronaves y pistas clandestinas, además de redes de transporte terrestre utilizadas para mover cocaína, heroína y metanfetaminas desde Centroamérica hasta distintos puntos de distribución en Estados Unidos. Flores Silva fue acusado formalmente en 2020 por un tribunal federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir drogas y por delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

Su detención ocurre en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos enfrenta tensiones en materia de seguridad, especialmente por la presencia de agentes de la CIA en una operación encubierta en Chihuahua. Al mismo tiempo, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión del Gobierno de Donald Trump para que México tome más medidas contra los cárteles del narcotráfico.

Trump incluso ha insistido en que Estados Unidos pueda realizar operaciones contra narcotraficantes en México, una posibilidad que Sheinbaum ha rechazado repetidamente





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