Captura del castillo de Beaufort por Israel: un giro decisivo en la ofensiva contra Hezbolá

Resumen: El ejército israelí capturó el castillo de Beaufort en el sur del Líbano, un movimiento estratégico que Netanyahu califica como giro decisivo. Las tropas avanzan más allá del río Litani.

El ejército israelí ha capturado el castillo de Beaufort, una fortaleza medieval construida por los cruzados hace aproximadamente 900 años, situada en una colina estratégica sobre el valle del Litani en el sur del Líbano .

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó esta acción como un giro decisivo en la ofensiva contra la milicia chií Hezbolá, afirmando que Israel ha roto la barrera del miedo y está tomando la iniciativa en todos los frentes, incluyendo Siria, Gaza y el Líbano. La captura se produce mientras las tropas terrestres israelíes avanzan más allá del río Litani, adentrándose en territorio libanés con el objetivo de ampliar el control sobre áreas previamente dominadas por Hezbolá.

El castillo de Beaufort fue ocupado por Israel en 1982 durante la Primera Guerra del Líbano y sirvió como puesto de vigilancia hasta la retirada israelí en el año 2000. Ahora, más de cuatro décadas después, la Brigada Golani ha vuelto a izar la bandera israelí sobre sus muros, un hecho que el ministro de Defensa Israel Katz calificó de gran valor simbólico y estratégico para proteger a las comunidades israelíes en la frontera.

La operación ha incluido la evacuación forzosa de residentes libaneses al sur del río Zahrani, con advertencias de que cualquiera que permanezca cerca de instalaciones de Hezbolá pone en peligro su vida. La incursión israelí ha provocado una escalada de violencia en la región. El domingo, un ataque aéreo cerca del hospital Hiram en Tiro dejó 13 miembros del personal sanitario heridos y causó daños significativos.

Hezbolá respondió lanzando aproximadamente 25 proyectiles hacia el norte de Israel, lo que llevó a políticos de la oposición israelí a exigir mayor seguridad para los residentes fronterizos. El primer ministro libanés Nawaf Salam acusó a Israel de implementar una política de tierra quemada y castigo colectivo en el sur del país, mientras Francia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación.

El presidente Emmanuel Macron condenó la escalada y pidió el cese inmediato de las hostilidades. La captura del castillo de Beaufort representa un hito en la ofensiva terrestre israelí, que se ha intensificado en respuesta a los ataques con drones explosivos y misiles de Hezbolá. Israel sostiene que su objetivo es desmantelar la infraestructura militar del grupo respaldado por Irán y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Sin embargo, la operación ha generado preocupación internacional por el aumento de víctimas civiles y el desplazamiento de poblaciones enteras. Mientras tanto, las escuelas en el lado israelí de la frontera permanecen cerradas por precaución, y se reporta la muerte de otro soldado israelí en los combates. La comunidad internacional observa con inquietud cómo el conflicto se expande, con el riesgo de una guerra regional más amplia





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Líbano Hezbolá Castillo De Beaufort Conflicto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel toma posición estratégica del castillo de Beaufort, ubicado en el sur del LíbanoSiga las últimas noticias de internacional Más información: Trump amenaza a su aliado Omán con 'medidas agresivas' si acuerda con Irán establecer un peaje permanente en Ormuz

Read more »

Israel captura el castillo cruzado de Beaufort en el sur del Líbano y consolida su avance militarLas fuerzas israelíes tomaron el histórico castillo de Beaufort, sitio UNESCO, en una operación que refuerza su control sobre el sur libanés y permite una mayor expansión terrestre.

Read more »

Israel expande operaciones en Líbano: ataca castillo de Beaufort y TiroEl Ejército israelí anuncia operaciones en torno al castillo de Beaufort y ataques contra infraestructura de Hizbulá en Tiro y otras zonas del sur de Líbano, expandiendo su invasión más allá de la línea amarilla.

Read more »

Beaufort, el castillo que vuelve al centro de la escalada de ofensiva militar entre Israel y HezboláLa toma de fortaleza por Israel supone un una victoria estratégica por su ubicación y simbólica por la importancia en la historia de Líbano.

Read more »