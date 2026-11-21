La captura de Fausto Isidro Meza Flores desata una oleada de violencia en Sinaloa con bloqueos y enfrentamientos que dejan cinco muertos en operaciones militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena) de México confirmó este sábado que cuatro militares mexicanos y siete presuntos criminales murieron durante una intensa operación de captura en el estado de Sinaloa. El objetivo de esta operación militar era Fausto Isidro Meza Flores, conocido bajo el alias 'El Chapo Isidro', quien es identificado como el jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Este hecho ha desencadenado una ola de narcoterrorismo en la región, caracterizada por bloqueos de carreteras, ataques directos a negocios locales y la quema masiva de vehículos en las principales vías de comunicación del estado mexicano.

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Detalles de la Operación en Guasave

La Sedena detalló en un comunicado oficial que el operativo se llevó a cabo en Guasave, ubicado en el norte del estado de Sinaloa, en la zona noroeste del país. Las fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano se enfrentaron a una resistencia significativa por parte de los integrantes del grupo delictivo que buscaban impedir la detención de su líder a toda costa.

Como resultado directo de esta fuerte resistencia y los enfrentamientos armados que se desataron durante la noche que abarcó del viernes al sábado, cuatro excelentes elementos del ejército resultaron fallecidos. Por otro lado, la autoridad confirmó que durante el mismo desarrollo de la operación también fallecieron siete agresores pertenecientes a la organización criminal.

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Además de las bajas, las fuerzas federales lograron la detención de ocho presuntos delincuentes que participaron activamente en la resistencia. Este balance de vidas perdidas y detenidos subraya la intensidad del conflicto armado que se vive actualmente en la zona norte de Sinaloa como consecuencia directa de la intervención militar.

Redes de mando y aliados en el Cartel de Sinaloa

La captura de Fausto Isidro Meza Flores no es un evento aislado, sino parte de una dinámica más compleja dentro del crimen organizado mexicano. Él es un aliado clave de la facción conocida como 'Los Mayos', la cual forma parte del Cartel de Sinaloa. Esta conexión ha generado un clima de traición interna y ha contribuido a la sangrienta guerra que actualmente desangra a México entre las diferentes facciones.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la operación contó con el apoyo crucial de la inteligencia estadounidense. Durante el registro y la intervención, se pudieron confirmar la existencia de arsenalios de alto calibre, incluyendo al menos un fusil calibre 50, un lanzagranadas y dos granadas de mano, lo que evidencia la sofisticación y peligrosidad de la agrupación.

La Sedena también informó sobre la llegada a la Ciudad de México de dos familiares directos de Meza Flores. Se trata de Germán, alias 'Serafín', quien es primo de Fausto y ocupa el cargo de segundo al mando en la organización delictiva, así como de José, su cuñado, quien actúa como el operador financiero del grupo criminal.

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Impacto social y narcoterrorismo en la región

Las imágenes y vídeos compartidos en las redes sociales han mostrado con claridad el impacto social de esta detención. Se han registrado bloqueos de carreteras, como el que se observa en la vía entre Culiacán y Guamuchil, donde vehículos incendiados obstruyen el paso. Estos actos son utilizados estratégicamente para sembrar el pánico entre la población civil y demostrar la capacidad de represalia del grupo.

Hasta el momento, el Gobierno del estado de Sinaloa no ha emitido ninguna comunicación oficial que confirme la muerte de civiles en los actos de represalia mencionados. Sin embargo, la presencia de quema de vehículos y ataques a comercios indica una escalada en la violencia que afecta directamente a la economía local y la tranquilidad de los residentes.

Este incidente reaviva las preocupaciones sobre la estabilidad de la seguridad pública en la región noroeste de México. La eliminación de un líder como 'El Chapo Isidro', junto con la captura de sus altos mandos y financieros, plantea interrogantes sobre cómo la fragmentación del Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva influirá en la dinámica del narcotráfico en los próximos meses.