Capgemini Anuncia un ERE que Afectará a 748 Trabajadores en España

Capgemini planea despedir a 748 empleados en España, un 7% de su plantilla, debido al impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado. La compañía busca optimizar sus capacidades organizativas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Capgemini , una de las principales consultoras tecnológicas a nivel mundial, ha anunciado un plan de ajuste que afectará a hasta 748 empleados en España , lo que representa aproximadamente el 7% de su plantilla total.

La noticia, confirmada durante la primera reunión con los representantes sindicales tras el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ha generado preocupación entre los trabajadores y ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta el sector tecnológico ante el avance imparable de la inteligencia artificial. La compañía, que cuenta con una fuerza laboral de 11.000 personas en España, justifica esta decisión como una medida necesaria para adaptarse a un entorno en constante evolución, marcado por la aceleración del cambio tecnológico, las cambiantes demandas de los clientes y la imperiosa necesidad de optimizar sus capacidades organizativas para asegurar su viabilidad económica y operativa a largo plazo.

Este ajuste no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en una tendencia global dentro de la industria tecnológica, donde la automatización y la inteligencia artificial están transformando la naturaleza del trabajo y exigiendo una reestructuración de las plantillas. Capgemini opera en España a través de una extensa red de oficinas ubicadas en importantes ciudades como Madrid, Zaragoza, Vitoria, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Málaga, Oviedo, Murcia y Cádiz, lo que demuestra su compromiso con la presencia y el desarrollo económico en diversas regiones del país.

La compañía ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, alcanzando una facturación de 700 millones de euros en 2024, según los últimos datos disponibles. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, la empresa se ve obligada a tomar medidas drásticas para garantizar su competitividad en un mercado cada vez más exigente y dinámico.

El ERE se produce en un momento de transición para Capgemini España, tras el reciente nombramiento de Laurent Perea como nuevo consejero delegado, quien asumirá el cargo el 1 de febrero de 2026, relevando a Luis Abad, quien ocupó el puesto durante cinco años. Este cambio en el liderazgo podría influir en la estrategia futura de la compañía y en la forma en que se implementa el plan de ajuste.

La negociación del ERE se presenta como un proceso complejo y delicado, en el que los sindicatos buscarán defender los intereses de los trabajadores afectados y minimizar el impacto negativo de los despidos. Se espera que las negociaciones se prolonguen durante varias semanas, y que se aborden cuestiones clave como las condiciones de las indemnizaciones, las medidas de recolocación y la posibilidad de ofrecer alternativas a los despidos, como la formación y la movilidad interna.

El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral es una realidad innegable, y Capgemini no es la única empresa que se enfrenta a este desafío. La automatización de tareas y la creciente sofisticación de los algoritmos están transformando la naturaleza del trabajo, y muchas empresas se ven obligadas a reducir su plantilla o a reorientar sus actividades hacia áreas más especializadas y de mayor valor añadido.

En el caso de Capgemini, la compañía ha reconocido que la inteligencia artificial está afectando a algunas de sus áreas de negocio, y que es necesario adaptar su estructura organizativa para seguir siendo competitiva. El ERE anunciado es una respuesta a esta situación, y busca optimizar los recursos de la empresa y centrarse en las áreas de mayor crecimiento potencial.

Es importante destacar que la inteligencia artificial también puede generar nuevas oportunidades de empleo, pero para ello es necesario que los trabajadores adquieran nuevas habilidades y se adapten a las nuevas demandas del mercado laboral. La formación y la capacitación son fundamentales para garantizar que los trabajadores puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y evitar quedar excluidos del mercado laboral.

El futuro del trabajo estará marcado por la colaboración entre humanos y máquinas, y las empresas que sepan adaptarse a esta nueva realidad serán las que tengan éxito a largo plazo. La situación de Capgemini en España es un claro ejemplo de los desafíos y las oportunidades que plantea la inteligencia artificial, y es un llamado a la acción para empresas, gobiernos y trabajadores





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