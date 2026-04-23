Capgemini anuncia un ERE que afectará a 748 trabajadores en España

Capgemini planea despedir a 748 empleados en España, un 7% de su plantilla, debido al impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de adaptación a los cambios tecnológicos y las demandas del mercado. La empresa busca garantizar su sostenibilidad económica y operativa a largo plazo.

Capgemini , una de las principales consultoras tecnológicas a nivel mundial, ha anunciado un plan de ajuste que afectará a hasta 748 empleados en España, lo que representa aproximadamente el 7% de su plantilla total.

La noticia, confirmada durante la primera reunión con los representantes sindicales tras el anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ha generado preocupación entre los trabajadores y ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta el sector tecnológico ante el avance imparable de la inteligencia artificial. La compañía, que cuenta con una fuerza laboral de 11.000 personas en España, justifica esta decisión como una medida necesaria para adaptarse a un entorno en constante evolución, marcado por la aceleración del cambio tecnológico, las nuevas demandas de los clientes y la imperiosa necesidad de optimizar sus capacidades organizativas para asegurar su viabilidad económica y operativa a largo plazo.

Este ajuste no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca dentro de una tendencia global en la industria tecnológica, donde las empresas están reevaluando sus estructuras y estrategias para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más dinámico y exigente. La consultora tecnológica tiene una presencia significativa en todo el territorio nacional, con oficinas estratégicamente ubicadas en importantes ciudades como Madrid, Zaragoza, Vitoria, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Málaga, Oviedo, Murcia y Cádiz, lo que implica que el impacto del ERE se sentirá en diversas regiones de España.

El comunicado oficial de Capgemini subraya que el proceso de negociación del ERE se llevará a cabo en un contexto complejo, caracterizado por la rápida transformación digital y la creciente adopción de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. La empresa argumenta que la adaptación a estas nuevas realidades es fundamental para garantizar su futuro y seguir ofreciendo servicios de alta calidad a sus clientes.

La inteligencia artificial, si bien ofrece enormes oportunidades de crecimiento e innovación, también plantea desafíos importantes en términos de empleo, ya que automatiza tareas que antes eran realizadas por humanos. Capgemini, como muchas otras empresas del sector, está invirtiendo fuertemente en el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial, lo que requiere una reestructuración de sus equipos y una actualización de las habilidades de sus empleados.

En 2024, la consultora facturó 700 millones de euros en España, lo que demuestra su importancia en la economía nacional. Sin embargo, a pesar de estos resultados positivos, la empresa considera que es necesario tomar medidas drásticas para asegurar su competitividad a largo plazo. La negociación del ERE se centrará en buscar soluciones que minimicen el impacto social de los despidos y que ofrezcan alternativas a los trabajadores afectados, como planes de recolocación, formación y prejubilaciones.

La empresa se ha comprometido a dialogar con los sindicatos de forma transparente y constructiva para llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo para todas las partes involucradas. El reciente nombramiento de Laurent Perea como nuevo consejero delegado de Capgemini en España, con efecto a partir del 1 de febrero de 2026, añade un nuevo elemento a este panorama.

Perea sustituye a Luis Abad, quien ocupó el cargo durante cinco años y lideró la empresa en un período de crecimiento y expansión. La llegada de un nuevo líder podría implicar cambios en la estrategia de la empresa y en su enfoque hacia el mercado. Se espera que Perea impulse la innovación y la transformación digital de Capgemini en España, al tiempo que aborda los desafíos planteados por el ERE y la creciente competencia en el sector tecnológico.

La situación actual de Capgemini refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica, donde las empresas están enfrentando presiones para reducir costos, mejorar la eficiencia y adaptarse a un entorno en constante cambio. La inteligencia artificial, la automatización y la computación en la nube están transformando la forma en que se hacen los negocios, y las empresas que no sean capaces de adaptarse a estas nuevas realidades corren el riesgo de quedarse atrás.

El ERE de Capgemini es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan las empresas tecnológicas en la era digital, y subraya la importancia de invertir en la formación y el desarrollo de habilidades para preparar a los trabajadores para los empleos del futuro. La negociación del ERE será un proceso complejo y delicado, que requerirá un diálogo abierto y constructivo entre la empresa y los representantes sindicales para llegar a un acuerdo que proteja los intereses de los trabajadores y garantice la sostenibilidad a largo plazo de Capgemini en España





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