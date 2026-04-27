Caos y terror en la cena de la Casa Blanca: disparos interrumpen el regreso de Trump a los medios

La cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca, donde Donald Trump debía pronunciar un discurso contra los medios, se convirtió en una escena de pánico tras un tiroteo en el hotel Hilton de Washington. El presidente fue evacuado por el Servicio Secreto en medio del caos, mientras centenares de asistentes se refugiaban bajo las mesas. El atacante, identificado como Cole Thomas Allen, logró burlar la seguridad del hotel con un rifle desmontado. El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en eventos públicos y la vulnerabilidad de los líderes políticos.

La esperada noche del regreso de Donald Trump a la cena de gala de los corresponsales de la Casa Blanca , un evento que tradicionalmente reúne a periodistas, políticos y personalidades, terminó en un caos inesperado.

Minutos después de que el presidente ocupara su lugar en la mesa principal junto a la primera dama Melania Trump y la presidenta de la Asociación de Corresponsales, Weijia Jiang, el sonido de varios disparos rompió la algarabía del salón del hotel Hilton, uno de los más emblemáticos de Washington. La escena se convirtió en un instante en un panorama de terror, con centenares de asistentes tirados en el suelo buscando refugio, mientras el Servicio Secreto activaba protocolos de emergencia para evacuar al presidente y a los altos cargos presentes.

La confusión inicial fue tal que algunos confundieron los disparos con el ruido de platos cayendo, pero la rápida reacción de los agentes y los gritos de 'Cuerpo a tierra' disiparon cualquier duda. El presidente, que según fuentes cercanas tenía preparado un discurso demoledor contra los medios, vio frustrado su plan al ser evacuado junto a su esposa y la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, quien se encuentra en avanzado estado de embarazo.

La evacuación no estuvo exenta de tensiones, ya que Trump insistió en priorizar la seguridad de los más cercanos y se negó a salir encorvado, lo que provocó un breve forcejeo con los agentes antes de abandonar el salón en pie. Mientras tanto, el caos se extendía por el salón, donde periodistas, altos cargos y personalidades se agolpaban en busca de refugio.

Entre los asistentes se encontraban figuras clave como el vicepresidente J. D. Vance, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que habría convertido un eventual atentado en un golpe devastador para la línea de sucesión presidencial. La investigación posterior reveló que el atacante, identificado como Cole Thomas Allen, había logrado burlar la seguridad del hotel escondiendo partes de su rifle en el baño.

El incidente, que dejó al menos un herido, reavivó el debate sobre la seguridad en eventos públicos y la vulnerabilidad de los líderes políticos. Trump, que no ha asistido a la cena desde 2011 tras ser burlado por Barack Obama, regresó este año con un discurso cargado de críticas a la prensa, pero el atentado frustró su intervención.

La noche, que debía ser un momento de encuentro entre el poder y los medios, terminó convertida en un recordatorio de los riesgos que conlleva la exposición pública en tiempos de polarización política





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