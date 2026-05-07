Caos en Valdebebas: Fede Valverde termina en el hospital tras una violenta disputa con Aurelien Tchouaméni

Una grave pelea entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni ha sacudido los cimientos del Real Madrid, culminando con la intervención de Florentino Pérez y sanciones disciplinarias para ambos futbolistas.

El clima de tensión que se respiraba en las instalaciones del Real Madrid ha alcanzado un punto crítico, superando cualquier límite tolerable para la institución blanca.

Lo que comenzó como una serie de roces habituales en la alta competición ha degenerado en un incidente violento en la ciudad deportiva de Valdebebas, obligando a la máxima autoridad del club, Florentino Pérez, a intervenir personalmente para intentar mitigar el daño y poner orden en un vestuario que parece haber perdido el control. La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre la afición y la directiva, especialmente al conocerse que uno de los pilares del equipo, el uruguayo Fede Valverde, tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario tras un enfrentamiento físico con su compañero de equipo, el francés Aurelien Tchouaméni.

El conflicto no surgió de la nada, sino que fue el resultado de una escalada de hostilidades que ya se había manifestado el día anterior. En aquella primera ocasión, ambos futbolistas protagonizaron un fuerte encontronazo que, según las versiones oficiales emitidas desde el club, fueron catalogadas como simples cosas de fútbol o un pique pasajero derivado de una acción intensa durante el entrenamiento.

En aquel momento, se aseguró que la disputa se había resuelto en la intimidad del vestuario y que los jugadores habían hecho las paces, volviendo a la normalidad habitual de la convivencia deportiva. Sin embargo, esa calma resultó ser puramente superficial, ya que la mala relación que aparentemente mantienen ambos jugadores desde hace tiempo volvió a salir a la superficie este jueves, transformando una sesión de entrenamiento en un escenario de confrontación directa.

La situación alcanzó su punto más dramático cuando la tensión acumulada desembocó en una pelea física. Durante el altercado, Fede Valverde sufrió un corte profundo en el rostro al golpearse accidentalmente contra una mesa mientras se desarrollaba la disputa con Tchouaméni. Ante la gravedad de la herida y la intensidad del conflicto, el jugador uruguayo fue acompañado al hospital por Arbeloa, quien actuó como apoyo en un momento de máxima vulnerabilidad y caos.

Fuentes cercanas al club indican que el entrenamiento estuvo marcado por entradas excesivamente duras y gestos de agresividad que preludiaban el estallido final, evidenciando que el respeto mutuo entre los dos centrocampistas se había roto completamente. La respuesta institucional no se ha hecho esperar.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de que este tipo de conductas contaminen al resto de la plantilla, Florentino Pérez y el director general, José Ángel Sánchez, convocaron a una reunión de urgencia con todos los futbolistas en el vestuario de Valdebebas. El mensaje fue tajante: la disciplina y la imagen del Real Madrid están por encima de cualquier individualidad. Como consecuencia inmediata, la dirección general ha decidido abrir un expediente disciplinario contra Valverde y Tchouaméni.

Además, se ha tomado la drástica medida de apartar a ambos jugadores del equipo durante un periodo de tiempo indeterminado, dejando un hueco significativo en el once inicial pero priorizando la estabilidad emocional y profesional del grupo. Este incidente deja al cuerpo técnico en una posición comprometida, obligándolos a gestionar no solo la parte táctica, sino una crisis humana que amenaza la armonía del vestuario en un momento crucial de la temporada





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Fede Valverde Tchouaméni Valdebebas Crisis Interna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investigan como violencia machista el asesinato de una mujer en Tortosa el pasado mes de marzoLa mujer falleció en el Hospital Verge de Cinta tras ser apaleada por su pareja.

Read more »

Vivienda convoca a Idealista por anuncio polémico de nuda propiedadEl Ministerio de Vivienda solicita una reunión con Idealista tras la publicación de un anuncio en Leganés que incluía detalles sobre la salud de los propietarios para atraer inversores.

Read more »

Alerta por tormenta de nieve histórica en Colorado y WyomingUna inusual nevada de primavera amenaza con causar cortes de energía y caos vial en Denver y alrededores, con acumulaciones que podrían romper récords de mayo.

Read more »

Hosbec impulsa la transformación del turismo valenciano hacia un modelo de valor y calidadFede Fuster, presidente de Hosbec, detalla el cambio estratégico del sector hotelero, rechazando la tasa turística y exigiendo mejoras en infraestructuras y control del intrusismo.

Read more »

Robles explica que la cuarentena de los pasajeros del crucero del hantavirus será 'voluntaria'La ministra de Defensa detalla que los que quieran cumplir con la cuarentena estarán ubicados en habitaciones individualizadas y no en la unidad de infecciosos del hospital, como con el ébola....

Read more »

Granada celebra las XXXIII Jornadas de Publicidad Exterior de La FEDEEl sector de la publicidad exterior se reúne en Granada para analizar tendencias, digitalización y el impacto creativo del medio, destacando su crecimiento y capacidad de conectar con el consumidor.

Read more »