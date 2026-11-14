Caos en aviación: Falla en control aéreo de EE.UU. suspende vuelos el 13 de noviembre

Una falla técnica en el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos detuvo los vuelos el viernes 13 de noviembre, causando cancelaciones masivas y retrasos severos.

Una falla crítica en los sistemas de control del tráfico aéreo de Estados Unidos provocó una suspensión generalizada de vuelos el viernes 13 de noviembre. El incidente obligó a cancelar y retrasar miles de operaciones durante varias horas, generando un caos significativo en la infraestructura aérea nacional. Miles de pasajeros que se preparaban para viajar durante el fin de semana vieron alterados sus planes de forma abrupta.

Aunque la Administración Federal de Aviación (FAA) logró reanudar las operaciones y devolver la normalidad al espacio aéreo, la recuperación fue lenta y compleja. Los aeropuertos del país reportaron largas filas y demoras considerables mientras intentaban gestionar el retraso acumulado. La paralización afectó la logística y el comercio, evidenciando la vulnerabilidad de la red de transporte.

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El origen técnico de la suspensión de vuelos

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, reveló que el incidente tuvo su origen en el mantenimiento de un sistema de telecomunicaciones obsoleto. Específicamente, un contratista estaba reemplazando antiguas líneas de cables de cobre por fibra óptica en al menos una instalación remota de la FAA. Este procedimiento, que el titular describió como rutinario y sencillo, se realiza en diversas partes del país desde hace décadas para modernizar la infraestructura.

Duffy señaló que durante las tareas de sustitución de los cables, algo salió mal, lo que desencadenó la suspensión de vuelos a nivel nacional. La autoridad gubernamental indicó que todavía no está completamente claro si el fallo se debió a un error humano por parte del personal o a la presencia de un equipo defectuoso, como un router averiado, durante el cambio de las líneas de comunicación.

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La actualización del sistema es parte de un esfuerzo más amplio para reemplazar los viejos cables de cobre. Según explicó Duffy, aunque la mayor parte de la red ya ha sido modernizada, aún queda aproximadamente el 30 por ciento de los antiguos cables de cobre por sustituir. Las autoridades están trabajando activamente para identificar dónde se encuentran esas secciones restantes pendientes de actualización.

Presión sobre el contratista L3Harris

Sean Duffy dirigió duras críticas hacia la empresa contratista L3Harris durante una conferencia de prensa que se extendió por 45 minutos el sábado 14 de noviembre. El titular de Transporte declaró que la empresa pudo haber cometido errores durante el procedimiento y enfatizó que L3Harris es propietaria de la red y su contratista principal. Duffy expresó su frustración al indicar que no podía acudir a otra empresa para resolver la situación, responsabilizando directamente a L3Harris de la falla.

El secretario de Transporte no dudó en exigir responsabilidades a la compañía. Afirmó que se investigará exhaustivamente si el incidente fue causado por un error humano o por un equipo defectuoso. Duffy declaró a los periodistas que estaban dispuestos a hacer justicia y aclarar quién cometió la falta, asegurando que la empresa es la principal responsable de mantener la estabilidad de la red de comunicaciones que respalda el Sistema Nacional del Espacio Aéreo.

Ante las acusaciones, L3Harris emitió una declaración oficial en la que confirmó que trabaja estrechamente con la FAA para investigar el incidente. La compañía destacó que ha estado modernizando la infraestructura de comunicaciones en coordinación con las autoridades. L3Harris aseguró que se toma muy en serio la suspensión nacional de vuelos y el impacto negativo en los viajeros, las aerolíneas y las operaciones de control del tráfico aéreo.

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Consecuencias operativas y recuperación

El caos en los aeropuertos fue visible y medible en las demoras acumuladas. Aviones de American Airlines, entre otras aerolíneas, quedaron estacionados en las pistas mientras se resolvía el problema de software y comunicaciones. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, situado en Arlington, Virginia, fue uno de los escenarios donde se pudo apreciar la magnitud de la paralización el sábado 14 de noviembre de 2026.

Sean Duffy ofreció una disculpa pública a los viajeros durante su conferencia de prensa. El funcionario explicó que las autoridades continúan trabajando incansablemente para determinar exactamente qué salió mal en la cadena de mando técnico. La resolución del problema requerirá tiempo para limpiar el backlog de vuelos cancelados y restablecer el flujo normal del transporte aéreo en todo el territorio nacional.

La suspensión de vuelos afectó la planificación de miles de personas que esperaban iniciar sus viajes el fin de semana. Las aerolíneas tuvieron que gestionar la reprogramación de asientos y la logística de pasajeros desplazados. La recuperación total de la red aérea llevó varias horas después de que se restauró el servicio básico de control, dejando secuelas operativas en la jornada del sábado.

Este incidente ha elevado la alerta sobre la dependencia de sistemas antiguos en la aviación comercial. Aunque la fibra óptica promete mayor estabilidad, la transición está lejos de completarse. La investigación en curso buscará determinar si fue un error procedural o un fallo técnico, sentando un precedente para futuras actualizaciones de infraestructura crítica en el transporte aéreo de Estados Unidos.