La FAA enfrenta acusaciones de negligencia tras colapsos recurrentes. El secretario Duffy exige fondos extra para modernizar la infraestructura aérea de EE.UU. afectada por fallos técnicos.

La industria de la aviación estadounidense sufrió un colapso sistémico este viernes, marcando un punto de inflexión crítico en la vulnerabilidad de la red de control aéreo nacional. Cientos de vuelos fueron cancelados y miles de viajeros quedaron varados en aeropuertos debido a una interrupción masiva en las comunicaciones con los pilotos. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha indicado que la falla tuvo su origen en un único enrutador, recién instalado en una estación de radio remota ubicada en el estado de Arkansas.

Recurrencia histórica y fallos de enrutamiento

Este incidente recuerda vivamente a una tragedia operada hace diecisiete años, cuando una investigación de la FAA atribuyó un caos similar a un enrutador que bloqueó la red nacional de control de tráfico aéreo. En aquella ocasión, más de cien instalaciones de tráfico aéreo se vieron afectadas, dejando cientos de vuelos en tierra. El inspector general del Departamento de Transporte reveló entonces que un técnico había configurado incorrectamente el dispositivo, provocando un flujo inadecuado de datos. Aquel técnico trabajaba para la Harris Corporation, empresa que hoy se conoce como L3Harris tras una fusión corporativa y que se encuentra bajo escrutinio por el fallo reciente.

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La batalla por la modernización del sistema

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) emitió un informe en septiembre advirtiendo sobre los peligros de la premura en estas sustituciones tecnológicas. La agencia federal ha avanzado en reemplazar cables de cobre antiguos por fibra óptica de alta velocidad, pero el informe señaló que no se planificó adecuadamente para reducir el impacto en las operaciones de los controladores. Se argumenta que la FAA podría estar priorizando la rapidez sobre los costos y las interrupciones del tráfico aéreo, arriesgando la seguridad operativa en favor de una implementación apresurada.

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Posiciones políticas y financiamiento insuficiente

El secretario de Transporte, Sean Duffy, utilizó la interrupción de este viernes para solicitar al Congreso fondos adicionales más allá de los US$ 12.500 millones ya asignados para mejoras. Duffy afirmó que los fondos existentes fueron restrictivos y no permitieron desarrollar el software necesario para gestionar la separación de aviones en el espacio aéreo. La administración Trump ha promovido planes para sustituir rápidamente el cableado de cobre, utilizando este colapso como prueba de la urgencia de invertir en infraestructura moderna.

Infraestructura obsoleta y riesgos futuros

Expertos como Margaret Wallace, profesora en el Instituto de Tecnología de Florida, han señalado que gran parte de la tecnología operativa se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial. La red actual depende de líneas telefónicas de cobre y computadoras obsoletas que conectan a controladores en una compleja red nacional. Si los riesgos identificados por la GAO se materializan, la FAA podría seguir dependiendo de sistemas gravemente obsoletos y propensos a fallos, lo que derivaría inevitablemente en más retrasos y nuevos incidentes de seguridad para la aviación civil.