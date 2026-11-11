Canyon Aeroad edición especial llega a 2.999 € con calidad de WorldTour

Canyon lanza su Aeroad edición especial a 2.999 €, equipada con componentes de alta gama y cuadro probado en WorldTour, disponible entre 166 y 196 cm de altura.

Canyon ha anunciado la salida de su Aeroad edición especial, una bicicleta de ruta que combina tecnología de competición con un precio de 2.999 € que la hace accesible a un público amplio. El modelo, basado en el cuadro usado en varias carreras WorldTour, incorpora los componentes y la tecnología que suelen reservarse para equipos de élite.

Detalles técnicos de la Aeroad edición especial

La bicicleta cuenta con el mismo cuadro que se ha utilizado en diferentes torneos de alto nivel. El precio incluye componentes homologados por la Union Cycliste Internationale (UCI), lo que asegura un rendimiento óptimo en competición. Los colores disponibles son cinco, lo que permite personalizar la estética sin comprometer la calidad.

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La Aeroad se ofrece en tallas que cubren un rango de estatura de 166 a 196 cm, con tamaños que van desde XS hasta 2XL. Los ajustes de longitud de biela y altura del cuadro se han optimizado para maximizar la eficiencia del pedaleo y minimizar la fatiga.

Cómo adquirir la nueva bicicleta

Los compradores pueden obtener la Aeroad exclusivamente a través del sitio web oficial de Canyon. Al registrar su bici, los usuarios también recibirán acceso a actualizaciones de firmware y mantenimiento del cuadro, garantizando que el rendimiento se mantenga a lo largo del tiempo.

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El proceso de compra es sencillo: basta con seleccionar el color y la talla, introducir la información de envío y confirmar el pago. Una vez finalizado el pedido, Canyon garantiza la entrega en un plazo estándar de 7 a 10 días laborales.

Impacto en la comunidad ciclista

Con un precio que está por debajo de la media de las bicicletas de gama alta, la Aeroad edición especial abre la posibilidad a ciclistas aficionados y semi-profesionales de acceder a equipamiento de competición. Esto podría impulsar la participación en eventos de carretera y aumentar la competitividad en el nivel regional.

Además, Canyon mantiene un compromiso de soporte postventa, ofreciendo asistencia técnica y garantías extendidas para los componentes. Este enfoque refuerza la confianza de los consumidores en la durabilidad y rendimiento de la bicicleta.