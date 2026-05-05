Canva Lanza una Campaña Creativa con un Fandom de Ardillas

Canva utiliza un grupo de fans de ardillas, 'The Squirrelites', para demostrar cómo cualquier idea puede convertirse en un fenómeno con las herramientas de diseño adecuadas. La campaña destaca la accesibilidad y el poder de la creatividad.

Las ardillas, esos simpáticos animalitos que corretean alegremente por los parques de las ciudades y están prestos a forjar amistades con todos aquellos humanos que se avienen a aplacar su apetito absolutamente voraz, tienen muchos fans y en ellos posa precisamente la mirada de una innovadora campaña publicitaria.

En su última iniciativa, la plataforma de diseño Canva ha utilizado las ardillas como compinches para demostrar el poder de la creatividad y la facilidad con la que una idea, por más peculiar que sea, puede convertirse en un fenómeno cultural. Canva ha transformado, de hecho, un pequeño grupo de entusiastas de las ardillas, conocido como «The Squirrelites», en el centro de una campaña que explora la capacidad de la plataforma para dar vida a cualquier pasión.

Este grupo de fans, que se autodenominaban «The Squirrelites», irrumpió por sorpresa en el parque Brooklyn Bridge de Nueva York, organizando tours temáticos, actuaciones artísticas y sesiones de tejido para confeccionar gorros con forma de bellota, el alimento predilecto de estos roedores. Lo que inicialmente parecía una simple acción promocional, un «gag» ingenioso, rápidamente se extendió por las redes sociales, generando un revuelo inesperado y una creciente curiosidad entre los usuarios.

La complicidad de algunos influencers y la viralización de contenido relacionado con las ardillas contribuyeron a alimentar el misterio y a aumentar el interés en torno a este peculiar movimiento. El pasado lunes, finalmente se reveló que detrás de este apasionado «fandom» de las ardillas se encontraba Canva.

El objetivo principal de la plataforma es demostrar cómo cualquier pasión, por más aleatoria o aparentemente descabellada que sea, puede evolucionar y transformarse en un fenómeno mucho más grande y significativo gracias a las herramientas y recursos que ofrece Canva. Kristine Segrist, Global Head of Consumer Marketing de Canva, explica que «en cualquier momento dado, existen cientos de ideas que permanecen latentes en la mente de las personas, sin llegar a materializarse, no por falta de potencial, sino por la ausencia de las herramientas adecuadas para llevarlas a cabo».

Canva se presenta como la solución a este problema, aspirando a empoderar a cualquier persona para que pueda tomar una idea en su fase más embrionaria y convertirla en algo tangible, visible, compartible y creíble. La campaña busca resaltar la accesibilidad y la versatilidad de la plataforma, demostrando que no se requiere ser un diseñador profesional para crear contenido visualmente atractivo y comunicar ideas de manera efectiva.

La iniciativa subraya la importancia de la creatividad y la innovación, y cómo Canva puede ser un catalizador para desbloquear el potencial creativo de las personas. El eje central de la campaña es un spot publicitario impactante, creado por la agencia Quality Meats, la productora Smith & Jones Films y el director Ulf Johansson.

El anuncio presenta a una mujer que experimenta un momento de inspiración repentina, que eventualmente se convierte en una comunidad entusiasta dedicada a la adoración de las ardillas. Lo que inicialmente parece una idea absurda y extravagante, rápidamente gana tracción gracias a la creación de carteles llamativos, productos de «merchandising» originales y encuentros temáticos que giran en torno a la idea central.

Gordy Sang, Co-Founder & Co-Chief Creative Officer de Quality Meats, admite que «la idea era demostrar que incluso las ideas más descabelladas pueden encontrar un público si se presentan de manera cuidadosa y atractiva». A su vez, Sang enfatiza que «gracias a Canva, incluso una idea que atribuye a las ardillas algún tipo de poder superior puede resultar no solo legítima, sino también perfectamente plausible».

La campaña busca transmitir el mensaje de que las ideas, incluso las más inusuales, pueden ganar adeptos rápidamente cuando se presentan de una forma que se percibe como auténtica y convincente. Con esta última campaña, Canva pretende posicionarse no solo como una plataforma de diseño, sino como un verdadero socio creativo que va más allá, impulsando la innovación y permitiendo que las ideas cobren vida.

La campaña es una oda a la creatividad desatada y a la capacidad de Canva para transformar la imaginación en realidad





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