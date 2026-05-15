Cantaor flamenco reconocido de 52 años fallece tras recibir un disparo en Villanueva de la Serena, Badajoz

El reconocido cantaor flamenco Matías de Paula, de 52 años, falleció tras recibir un disparo en Villanueva de la Serena, Badajoz. El artista, oriundo de esta localidad, tenía una destacada trayectoria y regresó a su ciudad natal para impulsar la peña flamenca 'Diego El Chucarro' en honor a su padre.

Matías de Paula, reconocido cantaor flamenco de 52 años, falleció tras recibir un disparo en Villanueva de la Serena, Badajoz . El artista, oriundo de esta localidad, tenía una destacada trayectoria, habiendo actuado por más de 20 años en tablaos de Madrid junto a figuras como Pitingo .

De Paula regresó a su ciudad natal para impulsar la peña flamenca 'Diego El Chucarro', en honor a su padre. El suceso ocurrió en la plaza Rafael Alberti, movilizando a la Policía Judicial y servicios sanitarios. La Policía Nacional investiga las circunstancias del incidente, sin información sobre detenciones hasta ahora





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