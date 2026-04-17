Cantante d4vd arrestado bajo sospecha de homicidio de adolescente

El artista d4vd, de 21 años, ha sido detenido en Los Ángeles por su presunta implicación en la muerte de una menor de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en un Tesla registrado a su nombre. El caso ha conmocionado a la escena musical y a la opinión pública.

El cantante conocido como d4vd ha sido detenido bajo sospecha de estar involucrado en el fallecimiento de una adolescente de 14 años. El cuerpo de la víctima, en avanzado estado de descomposición, fue descubierto el año pasado dentro de un vehículo Tesla que parecía haber sido abandonado y estaba registrado a nombre del artista. El coche fue remolcado desde la zona de Hollywood Hills, según informaron las autoridades policiales este jueves.

La Policía de Los Ángeles emitió un comunicado conciso detallando que el músico, de 21 años, cuyo nombre real es David Burke, se encuentra bajo custodia sin posibilidad de fianza. La detención se produce en el marco de la investigación sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández, y d4vd enfrenta cargos por homicidio. Se espera que la evidencia recabada por los investigadores sea presentada a los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles el próximo lunes. La oficina fiscal, por su parte, confirmó estar al tanto del arresto y anunció que su División de Delitos Mayores llevará a cabo una revisión exhaustiva del caso para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la presentación de cargos formales. Previamente, el cantante ya había sido objeto de escrutinio por parte de un gran jurado del condado de Los Ángeles que estaba examinando las circunstancias de la muerte de Rivas Hernández. Aunque la investigación se mantuvo bajo secreto de sumario, su existencia y la implicación de d4vd como persona de interés salieron a la luz pública el 25 de febrero. Esto ocurrió cuando familiares del cantante, incluyendo su madre, padre y hermano, presentaron una objeción ante un tribunal en Texas a las citaciones judiciales que les exigían testificar en el caso. Hasta el momento, los intentos por obtener comentarios de un abogado y un representante de prensa que han trabajado previamente con d4vd han resultado infructuosos, y sus representantes han omitido responder a múltiples solicitudes previas de la agencia de noticias Associated Press en relación con este asunto. El cuerpo de Celeste Rivas Hernández, cuyo deceso había ocurrido un tiempo considerable antes de su hallazgo, fue localizado en el vehículo Tesla el 8 de septiembre. Curiosamente, este descubrimiento tuvo lugar un día después de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños. En el momento de su desaparición reportada en 2024 desde su ciudad natal, Lake Elsinore, una localidad situada a más de 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles, la joven era estudiante de séptimo grado y contaba con 13 años de edad. Sin embargo, en la documentación judicial oficial, las autoridades han registrado su edad como 14 años en el momento de su fallecimiento. El automóvil en cuestión, un Tesla Model Y del año 2023, figuraba a nombre del cantante, con la dirección registrada en Texas correspondiente a la de sus familiares que fueron citados, según se desprende de los documentos judiciales presentados por los fiscales. El vehículo había sido remolcado desde una zona residencial de alto nivel en las colinas de Hollywood, donde se encontraba aparentemente abandonado. Los detectives que inspeccionaron el Tesla en un depósito de remolque describieron el hallazgo, según documentos judiciales, de una bolsa para cadáveres que presentaba signos de infestación de insectos y emitía un fuerte olor a descomposición. Al abrir parcialmente la cremallera de la bolsa, los investigadores observaron un torso y una cabeza en estado de descomposición. Posteriormente, el personal de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles retiró la bolsa, descubriendo que los brazos y las piernas habían sido seccionados del cuerpo. Además, se encontró una segunda bolsa negra debajo de la primera, la cual contenía partes del cuerpo que también habían sido desmembradas. Hasta la fecha, la causa exacta del deceso no ha sido revelada públicamente. Las autoridades, antes del arresto, no habían mencionado públicamente a d4vd, cuya pronunciación es David, como sospechoso formal en la investigación. d4vd había ganado una considerable popularidad entre la Generación Z gracias a su estilo musical que fusiona elementos de indie rock, R&B y pop lo-fi. Alcanzó la fama viral en la plataforma TikTok en 2022 con su exitoso sencillo Romantic Homicide, que llegó a posicionarse en el puesto número 4 de la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Posteriormente, firmó con los sellos discográficos Darkroom e Interscope Records, lanzando su EP debut Petals to Thorns, seguido de otro EP titulado The Lost Petals en 2023. En el momento en que se descubrió el cuerpo de la joven, d4vd se encontraba de gira promocionando su primer álbum de larga duración, Withered. Tras el suceso, se cancelaron las dos últimas fechas de su gira norteamericana en San Francisco y Los Ángeles, así como una presentación programada en el Museo Grammy de Los Ángeles. Adicionalmente, se pospuso la gira europea que tenía prevista iniciar en Noruega, reflejando la seriedad de las acusaciones y la investigación en curso





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